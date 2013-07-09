پرسپولیس - تراکتور هفته اول، استقلال - سپاهان هفته دوم/ دربی در هفته هشتم

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم شامگاه امروز سه شنبه در محل تالار وحدت تهران برگزار شد که طی آن برنامه دور رفت از سیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر به شرح زیر مشخص شد:

هفته اول:

* داماش گیلان - سایپا البرز

* گسترش فولاد تبریز - استقلال تهران

* فجرسپاسی شیراز - نفت تهران

* راه‌آهن شهرری - مس کرمان

* استقلال خوزستان - ذوب‌آهن اصفهان

* سپاهان اصفهان - فولاد خوزستان

* صبای قم - ملوان بندرانزلی

* پرسپولیس - تراکتورسازی تبریز

هفته دوم:

* ملوان بندرانزلی - داماش گیلان

* استقلال تهران - سپاهان اصفهان

* فولاد خوزستان - فجرسپاسی شیراز

* مس کرمان - استقلال خوزستان

* سایپا البرز - راه‌آهن تهران

* ذوب‌آهن اصفهان - پرسپولیس

* نفت تهران - صبای قم

* تراکتورسازی تبریز- گسترش فولاد تبریز

هفته سوم:

* داماش گیلان - نفت تهران

* فجرسپاسی شیراز - استقلال

* پرسپولیس - مس کرمان

* راه آهن - ملوان

* ذوب آهن - تراکتورسازی

* گسترش فولاد - سپاهان

* استقلال خوزستان - سایپا

* صبای قم - فولاد خوزستان

هفته چهارم:

* فولاد خوزستان - داماش گیلان

* استقلال - صبای قم

* گسترش فولاد- فجرسپاسی

* مس کرمان - ذوب آهن

* نفت تهران - راه آهن

* سایپا - پرسپولیس

* سپاهان - تراکتورسازی

* ملوان - استقلال خوزستان

هفته پنجم:

* داماش - استقلال

* فجرسپاسی - سپاهان

* تراکتورسازی - مس کرمان

* راه آهن- فولاد خوزستان

* ذوب آهن - سایپا

* استقلال خوزستان - نفت تهران

* صبای قم - گسترش فولاد

* پرسپولیس - ملوان

هفته ششم:

* گسترش فولاد - داماش

* استقلال - راه‌آهن

* فجرسپاسی - تراکتورسازی

* سایپا - مس کرمان

* ملوان - ذوب آهن

* نفت تهران - پرسپولیس

* سپاهان - صبای قم

* فولاد خوزستان - استقلال خوزستان

هفته هفتم:

* داماش - سپاهان

* استقلال خوزستان - استقلال تهران

* صبای قم - فجرسپاسی

* مس کرمان - ملوان

* راه‌آهن - گسترش فولاد

* ذوب آهن - نفت تهران

* تراکتورسازی - سایپا

* پرسپولیس - فولاد خوزستان

هفته هشتم:

* فجرسپاسی - داماش

* استقلال - پرسپولیس

* نفت تهران - مس کرمان

* سپاهان - راه آهن

* فولاد خوزستان - ذوب آهن

* گسترش فولاد - استقلال خوزستان

* ملوان - سایپا

* صبای قم - تراکتورسازی تبریز

هفته نهم:

* داماش - صبای قم

* ذوب آهن - استقلال

* راه آهن - فجرسپاسی

* مس کرمان - فولاد خوزستان

* سایپا - نفت تهران

* پرسپولیس - گسترش فولاد

* استقلال خوزستان - سپاهان

* تراکتورسازی - ملوان

هفته دهم:

* داماش- تراکتورسازی

* استقلال- مس کرمان

* فجرسپاسی- استقلال خوزستان

* صبای قم- راه آهن

* گسترش فولاد- ذوب آهن

* نفت تهران - ملوان

* فولاد خوزستان - سایپا

* سپاهان - پرسپولیس

هفته یازدهم:

* راه آهن - داماش

* سایپا - استقلال

* پرسپولیس - فجرسپاسی

* مس کرمان - گسترش فولاد

* ذوب آهن - سپاهان

* تراکتورسازی - نفت تهران

* استقلال خوزستان - صبای قم

* ملوان - فولاد خوزستان

هفته دوازدهم:

* داماش- استقلال خوزستان

* استقلال- ملوان

* فجرسپاسی- ذوب آهن

*سپاهان- مس کرمان

* راه آهن- تراکتورسازی

* فولاد خوزستان- نفت تهران

* گسترش فولاد- سایپا

* صبای قم - پرسپولیس

هفته سیزدهم:

* پرسپولیس - داماش

* نفت تهران - استقلال

* مس کرمان - فجرسپاسی

* استقلال خوزستان - راه آهن

* ذوب آهن- صبای قم

* ملوان- گسترش فولاد

* سایپا- سپاهان

* تراکتورسازی- فولاد خوزستان

هفته چهاردهم:

* داماش - ذوب آهن

* استقلال - فولاد خوزستان

* فجرسپاسی - سایپا

* صبای قم - مس کرمان

* راه آهن - پرسپولیس

* گسترش فولاد - نفت تهران

* سپاهان - ملوان

* استقلال خوزستان - تراکتورسازی

هفته پانزدهم:

* مس کرمان - داماش

* تراکتورسازی - استقلال

* ملوان - فجرسپاسی

* ذوب آهن - راه آهن

* نفت تهران - سپاهان

* فولاد خوزستان - گسترش فولاد

* سایپا - صبای قم

* پرسپولیس - استقلال خوزستان