سعید مظفری‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انتخابش به عنوان بهترین داور دوازدهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ضمن بیان مطلب فوق گفت: اگر فرد دیگری هم انتخاب می‌‎شد، همانند الان خوشحال بودم، امسال مرا انتخاب کردند و در سال‌های آینده داوران دیگر، زیرا به عقیده من همه داوران شایسته عنوان هستند.

این موفقیت حاصل کاری تیمی بود

وی با بیان اینکه داوری هم مانند فوتبال کاری جمعی است و اگر تیم داوری عملکرد خوبی داشته باشند، بعنی همه جامعه داوری خوب بوده‌اند، ادامه داد: برای هر مسابقه دو کمک داور و یک داور چهارم به من کمک می‌کنند که این نفرات در طول فصل تغییر کرده‌اند. قطعا این موفقیت حاصل زحمات همه آنهاست و من این موفقیت را به آنها تبریک می‌گویم.

ناراحتی برخی داوران از انتخاب من شایعه است

بهترین داور دوازدهمین دوره لیگ برتر در خصوص ناراحتی برخی از داوران به خاطر انتخابش به این عنوان اظهار داشت: این مسائل شایعه است، شما می‌توانید با خود آن دوستان هم صحبت کنید. این مسائل را کسانی مطرح می‌کنند که می‌خواهند داوری ما را وارد حاشیه کنند و بین داوران اختلاف بوجود آورند.

همه از اختلافات بین کمیته داوران و دپارتمان داوری رنج می‌بریم

وی در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر، در خصوص اختلاف بین دپارتمان کمیته داوری خاطرنشان کرد: به عنوان داور عرصه فعالیت من درون زمین است اما به عنوان عضوی از خانواده داوری در این خصوص نظر می‌دهم و تنها می‌گویم همه از این اختلافات رنج می‌بریم.

کارنامه داوران همراه با موفقیت و سربلندی بود

مظفری‌زاده با تاکید بر اینکه تبعات این مشکل را همه سال گذشته حس کردند، یادآور شد: سال گذشته سخت‌ترین سال قضاوت در مسابقات لیگ بود زیرا تعداد تیم‌های سقوط کننده افزایش یافته بود اما با این شرایط و با توجه به حساسیت و فشردگی مسابقات، کارنامه داوران همراه با موفقیت و سربلندی بود.

اختلافات همه چیز را تحت الشعاع قرار داده

وی با بیان اینکه این موفقیت حاصل تلاش همه عوامل داوری از کمیته داوران گرفته تا دپارتمان و کسانی که در زمین قضاوت می‌کنند، بوده است، ادامه داد: متاسفانه اختلافات همه چیز را تحت الشعاع قرار داده و امیدوارم به زودی این مشکلات حل شده و آنچه به نفع فوتبال است، رقم بخورد.

نمی‌توانم بگویم کمیته داوران مقصر است یا دپارتمان

بهترین داور دوازدهمین دوره لیگ برتر با تاکید بر اینکه افراد نباید این مسئله را به صورت شخصی دنبال کنند و تعیین تکلیف در مورد این مسئله در حوزه اختیارات ما نیست، یادآور شد: بنده اصلا در جایگاهی نیستم که بگویم کمیته داوران مقصر است یا دپارتمان داوری اما بار دیگر تاکید می‌کنم. امیدوارم هر چه زودتر این مشکلات حل شده و زحمات داوران به خاطر این اختلافات از بین نرود.

افراد بزرگ فدراسیون مشکل کوچک را حل می‌کنند

وی بار دیگر با تاکید بر اینکه اختلافات هیچ وقت مفید نیست اما اختلاف نظرها و تفاوت دیدگاه‌ها می‌تواند به رشد یک مجموعه کمک کند به شرط اینکه همه اعضا در نهایت به یک نتیجه‌‌گیری مثبت برسند، ادامه داد: مدیران فدراسیون افراد بزرگی هستند و قطعا به زودی این مشکل کوچک را حل کرده و اجازه می‌دهند داوری با آسایش و آرامش بیشتری کارش را ادامه دهد. در مجموع هر قدمی که مدیران فدراسیون در این خصوص بردارند به نفع داوری و کل فدراسیون خواهد بود.

افزایش حقوق داوران با قول کفاشیان

مظفری‌زاده در مورد اینکه آیا حقوق و مزایای داوران در لیگ سیزدهم افزایش می‌یابد، تصریح کرد: آقای کفاشیان قول دادند، حقوق افزایش یافته و مانند گذشته نباشد. ایشان در جلسه‌ای که برای داوران برگزار شد، به خاطر صعود به جام جهانی بسیار سر حال بودند و با خسته نباشید به جامعه داوری اعلام کردند، دستمزدها افزایش می‌یابد.

تبریک به داوران ایرانی

وی در مورد قضاوت علیرضا فغانی در جام جهانی جوانان اظهار داشت: باور کنید خوشحالم که فغانی به عنوان نماینده داوری ایران در این جام حضور یافته و حتی کاندیدای قضاوت در دیدارهای نهایی است. من به ایشان، حسن کامرانی‌فر و رضا سخندان تبریک می‌گویم که تا این مرحله باقی مانده‌اند و امیدوارم قضاوت بازی‌های مهم پایانی را هم برعهده بگیرند.

امیدوارم فغانی در برزیل قضاوت کند

داور بین‌المللی ایران اضافه کرد: همین که مسئولان برگزاری مسابقات تا این مرحله تیم داوری ایرانی را نگه داشته‌اند، نشان دهنده عملکرد خوب آنها و اعتماد به این داوران است. آنها توانسته‌اند نظرات مثبت مسئولان را جلب کنند و امیدوارم با ادامه این روند در لیست نهایی داوران جام جهانی 2014 برزیل هم حضور داشته باشند.

رو سفیدی داوران کشور

وی در بخش پایانی از گفتگویش با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: اینکه پس از اتفاقات تلخ پایانی لیگ دسته اول سال گذشته حتی نام یک داور و کمک داور که در این مسابقات قضاوت کرده بودند، در لیست تبانی‌ کننده‌ها نبود، یعنی اینکه آنها توانسته‌اند داوری کشور را روسفید کنند. جا دارد بیش از این داوری مورد توجه قرار گرفته و قطعا تاثیرات مثبت آن برای کل کشور است.

احساس خطر از جوانگرایی آسیایی‌ها

بهترین داور دوازدهمین دوره لیگ برتر در ادامه با اشاره با بیان اینکه باید بیش از گذشته روی داوری سرمایه‌گذاری کرد، افزود: امروز جایگاه داوری ایران در عرصه بین‌المللی خوب است اما کشورهای دیگر آسیایی، جوانگرایی بسیاری در این بخش انجام داده و با قدرت کارشان را ادامه می‌دهند. من احساس خطر کرده و فکر می‌کنم اگر تمهیدات لازمی در این زمینه اندیشیده نشود از آنها عقب خواهیم افتاد.

نمی‌توان در جام جهانی بعدی قضاوت کنم

مظفری‌زاده در پایان بار دیگر ابراز امیدواری کرد علیرضا فغانی و تیم داوری ایرانی شانس قضاوت در جام جهانی 2014 برزیل را به دست آورند و گفت: بنده شرایط سنی‌ام اجازه نمی‌دهد به فکر قضاوت در جام جهانی 2018 باشم اما امیدوارم در ادامه راه بتوانم در مسابقات داخلی و آسیایی قضاوت‌های خوبی را انجام بدهم.