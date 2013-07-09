قانون می گوید فعالیت کاظمی به عنوان سرمربی پیکان بلامانع است

اصغر ملکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد انتخاب فرهاد کاظمی به عنوان سرمربی تیم فوتبال پیکان که واکنش‌هایی را از سوی علیرضا علیپور یکی از مسئولان سازمان لیگ به همراه داشت، ضمن بیان مطلب فوق گفت: کاظمی با قدرت کارش را ادامه می‌دهد زیرا ملاک ما قانون و مراجع ذیصلاح است. اختلافات شخصی به ما ربطی ندارد و نباید در فعالیت‌های یک باشگاه سایه بیندازد.

وی در ادامه افزود: در خصوص این موضوع من و خط قرمزمان قانون است. طی استعلامی که برای فرهاد کاظمی انجام داده کاملا روشن و مشخص است که فعالیتش بلامانع بوده است و می تواند هدایت تیم پیکان را به دست گیرد.

مدیرعامل باشگاه پیکان با بیان اینکه اگر مشکل داشت چگونه دو هفته پیش در لیگ برتر مربیگری می کرد خاطرنشان کرد: اگر موضوعی بوده آقایان عنوان کنند. وقتی که قانون می‌گوید مشکلی وجود ندارد و مراجع ذیصلاح فعالیت را بلامانع می‌دانند نباید این چنین برخوردهایی صورت گیرد.

وی با اشاره به این موضوع که رئیس کارخانه ذوب آهن 10 روز پیش به فرهاد کاظمی زنگ زد و خواستار ادامه همکاری او با این باشگاه شده بود تصریح کرد: چگونه است که پیش از این چیزی عنوان نمی شد اگر بحثی وجود دارد بهتر است به صورت قانونی مطرح شود و آن را تا در رسانه بدین شکل بیان نکنند. پس بهتر است با چنین صحبت هایی جار و جنجال به راه نیندازند.

ملکیان همچنین گفت: به نظر من کارنامه آقای کاظمی در لیگ یک اثبات شده است و مشکلی برای همکاری ندارد او دو بار پیکان را در لیگ برتر آورده و به عقیده من می تواند بار دیگر این مسئله را انجام دهد.