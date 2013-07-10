OAS خواستار توضیح کشورهای اروپایی درباره مورالس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشتاندارد، اقدام دولت های اروپایی در خودداری از دادن اجازه پرواز به هواپیمای حامل رئیس جمهوری بولیوی انتقاد شدید کشورهای آمریکایی را برانگیخته است. بر این اساس کشورهای عضو سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) در نشست خود این اقدام کشورهای اروپایی و واداشتن هواپیمای مورالس به فرود در شهر وین اتریش را محکوم کردند.

در قطعنامه این سازمان که با وجود رای مخالف دولت های آمریکا و کانادا تصویب شد، از کشورهای فرانسه، اسپانیا، پرتغال و ایتالیا خواسته شده به خاطر این اقدام خود توضیح دهند. در این قطعنامه اقدام اروپایی ها مغایر با قوانین و پروتکل های بین المللی بوده و مصونیت سیاسی یک رئیس دولت را زیر سوال برده است.

این در حالی است که پس از بازگشت مورالس به کشور، دولت های اروپایی به خاطر این اقدام خود عذرخواهی کرده اند. در همین حال آمریکا و کانادا در مخالفت با این قطعنامه مدعی شدند از آنجا که هنوز سوالاتی در این خصوص پاسخ داده نشده است، این تصمیم قابل قبول نیست.