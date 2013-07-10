آغاز به کار طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی ناطق پور دبیر سومین دوره طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه علوم پزشکی صبح امروز در مراسم افتتاحیه طرح ضیافت اندیشه که در سالن همایش رازی دانشگاه ایران برگزار شد، گفت: طرح ضیافت اندیشه اساتید برای سومین دوره است که برگزار می شود سال گذشته 305 نفر از اساتید دانشگاه با رتبه های مختلف دانشگاهی در این دوره شرکت کردند.

وی ادامه داد: امسال نیز 234 نفر ثبت نام الکترونیکی انجام دادند که 7 نفر استاد،61 نفر دانشیار، 148 نفر استادیار و 18 نفر مربی هستند.

دبیر سومین دوره طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه علوم پزشکی تصریح کرد: در این دوره 119 نفر خانم و 115 نفر آقا شرکت کرده اند که این دوره از 22 تیر تا یک مرداد ادامه خواهد داشت.

ناطق پور تصریح کرد: این دوره در 32 ساعت برگزار شده و مباحثی مانند تعلیم و تربیت، اخلاق حرفه ای، اندیشه اسلامی و مباحث دیگر ارایه می شود و بیشتر اساتید برای بار اول است که در این دوره شرکت می کنند.

وی افزود: اساتیدی که برای این دوره ها به کار گرفته می شوند همه اساتیدی هستند که در رشته خود استاد هستند.

دبیر سومین دوره طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه علوم پزشکی افزود: هدف کلی از برگزاری این طرح، افزایش دانش و توانایی های اعضای هیات علمی در زمینه های فرهنگی و اجتماعی است که اعضای هیات علمی دانشگاه در کنار قابلیت علمی به یک سلسله توانمندی در زمینه فرهنگی نیز مجهز شوند.