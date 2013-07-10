به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از 13 دیگر آغاز خواهد شد و با برگزاری آیین قرعه کشی این رقابت ها و مشخص شدن برنامه مسابقات، نماینده فوتبال قم یعنی صبا تیم رده دهم جدول فصل گذشته مسابقات لیگ برتر در گام نخست با نماینده انزلی دیدار می کند.

بر اساس قرعه کشی صورت گرفته در سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال، شاگردان محمد مایلی کهن در تیم فوتبال صبای قم در نخستین دیدار خود در آغاز لیگ سیزدهم فوتبال ایران، در خانه از ملوان بندر انزلی پذیرایی خواهند کرد.

بدین ترتیب در حالیکه بر اساس اعلام سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال کشورمان، دیدارهای فصل جدید لیگ برتر در هفته نخست از روز دوم مرداد ماه برگزار می شود، صبای قم در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام میزبان تیم فوتبال ملوان بندر انزلی است دیدرای که البته هنوز ساعت دقیق برگزاری آن از سوی سازمان لیگ اعلام نشده است.

کاسته شدن دو تیم در پایان لیگ دوازدهم فوتبال باشگاه های برتر کشور

این در حالی است که آخرین دوره برگزاری لیگ برتر فوتبال با حضور 18 تیم در لیگ دوازدهم برگزار شد و از امسال بر خلاف فصل‌های گذشته که 18 تیم در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور حضور داشتند و در مدت 34 هفته به شکل رفت و برگشت با یکدیگر به رقابت می‌پرداختند تا بدین ترتیب چهره قهرمان و تیم‌های سقوط‌کننده لیگ برتر مشخص شود، لیگ برتر فوتبال کشور با شرکت 18 تیم مدعی به انجام خواهد رسید.

بر اساس تصمیم اتخاذ شده در جلسه هیئت رئیسه سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال کشورمان، فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور (دوره سیزدهم-93- 1392) با کاهش دو تیم از لیگ قبل با حضور 16 تیم برگزار می شود.

حضور شاگردان مایلی کهن در لیگ برتر و جام حذفی

در بین 16 تیم حاضر در مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، تیم فوتبال صبای قم یکی از چند تیمی است که جزو با سابقه‌ترین لیگ‌ برتر‌ی‌ها به شمار می‌رود و از دوره‌های آغازین لیگ برتر فوتبال در این مسابقات حضور داشته است.

اما این تیم که در لیگ هفتم در سال 87 و لیگ یازدهم در سال 91 و همچنین در سال 84 با قهرمانی در جام حذفی فوتبال ایران موفق شد جواز حضور در مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا را به دست بیاورد، این روزها وضعیت خوبی دارد و هواداران و دوستداران این تیم در شهر مقدس قم، منتظر حضور پرقدرت این تیم در لیگ برتر جدید هستند و انتظار موفقیت صبای قم در لیگ برتر و جام حذفی کشور را نیز دارند.

