هشداربه کاهش نرخ جمعیت/ رشد جمعیت در استان مرکزی در پایین ترین رتبه های کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چقایی ظهر روز چهارشنبه در همایش روز جهانی جمعیت در اراک افزود: اگر وضعیت رشد جمعیت همین مسیر را طی کند در 30 سال آینده به نقطه سر به سر رسیده، یعنی رقم تعداد ولادت و فوت یکی خواهد شد و در 60 سال آینده جمعیت کشور به نصف جمعیت فعلی می رسد که تهدیدی جدی

است.

وی با بیان اینکه رشد جمعیت در ارتباط مستقیم با مسائل اقتصادی و اجتماعی است ادامه داد: افزایش بهره روی، تحول اقتصادی و ساخت اجتماعی از مزایای رشد جمعیت است.

چقایی با بیان اینکه ساختار کلی جمعیت باید دارای تعامل و پویایی باشد،اظهار کرد: پویایی جمعیت در ابعاد ملی، ساختمان سنی و مرگ و میر ارزیابی می شود و تحولات جمعیت نیز از طریق ارزیابی و اطلاعات زاد و ولد بدست می آید.

وی در خصوص تحولات باروری در کشور گفت: طبق آمار بدست آمده از سال 45 تا 90 نرخ باروری از شش و پنج دهم درصد به 2 و یک دهم درصد رسیده است.

رشد جمعیت در استان مرکزی بعد از گیلان و مازندران در پایین ترین رتبه است

مدیر کل ثبت احوال استان با تاکید به اینکه کشور در آینده به نیروی متخصص و فعال نیاز دارد، تصریح کرد: هم اکنون نرخ رشد جمعیت در استان مرکزی 97 صدم درصد است که بعد از گیلان و مازندران در پایین ترین رتبه است.

چقایی ادامه داد: نرخ ثبت ولادت در استان مرکزی با 15 و یک دهم درصد رتبه 27 کشور و در نرخ ثبت وفات با پنج و چهاردهم درصد رتبه هفتم کشور را داراست.

وی با اشاره به اینکه سن امید به زندگانی در مناطق شهری استان مرکزی نسبت به روستایی بالاتر است افزود: امید به زندگی استان در مقایسه با کشور، در بخش شهری مردان 71 و پنج دهم سال ، زنان 73 و پنج دهم سال و در روستایی این رقم برای مردان 68 و 8 دهم و زنان 70 و 8 دهم سال است.



معاون برنامه ریزی استاندار مرکزی نیز در ادامه این مراسم گفت: کنترل جمعیت در مقاطع مختلف در جهان حائز اهمیت بوده است که با معیارهایی غذا، دارو، بهداشت و آموزش در رابطه است.

شاخص توسعه یافتگی کشورها درارتباط با جمعیت انسانی آن کشور است

محمدرضا عاشوری با بیان اینکه شاخص توسعه یافتگی کشورها نیز درارتباط با جمعیت انسانی آن کشور است، افزود: شاخصه های توسعه یافتگی در زمان های مختلف تغییر می کند که برنامه ریزی های جدید را برای جامعه بهمراه دارد.

وی با تاکید بر اینکه جمعیت جدید لازمه یک کشور است، تصریح کرد: سن یادگیری و بهره وری از جمعیت سن مشخصی است که قطعا نیاز هر کشور به جمعیت جوان تر را برای یادگیری فن آوری های نوتر و توسعه کشور را بیشتر می کند.



مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری نیز در این مراسم گفت: از زمان بعد از رنسانس بهمراه توسعه یافتن جوامع برنامه ریزی و نظریه پردازی در خصوص جمعیت انسانی آغاز شد.

حسن صفری با بیان اینکه دیدگاه های قشرهای مختلف در خصوص جمعیت متفاوت است، اظهار کرد: اقتصاددانان، جامعه شناسان، ایدئولوژیک ها و هر شاخه مطالعاتی دیگر نظریه های مختلفی در خصوص جمعیت دارند که هرکدام در جایگاه خود قابل تامل است.



وی اضافه کرد: برنامه ریزی برای هر جمعیت و جامعه ای با نگاه به نیازها و منابع موجود انجام می شود.

صفری با اشاره به اینکه هم اکنون وظایف دولت ها بیتشر از قبل شده است، خاطرنشان کرد: مسائل اموزشی ، بهداشتی ، اشتغال و ازدواج مواردی است که دولت با برنامه ریزی برای رفع ان ها می تواند در رشد مثبت جمعیت موثر باشد

دیدگاه قشرهای مختلف در خصوص جمعیت متفاوت است



مدیر کل آمار و اطلاعات استانداری نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت جمعیت در برنامه ریزی کشور گفت: بدست اوردن جمعیت از منابع مختلف انجام می شود.

مسعود اخوان افزود: در کشورهای پیشرفته استفاده از آمارهای ثبتی در بدست آوردن امار جمعیت استفاده می شود.

وی ادامه داد: کشور ایران هنوز به آن مرحله نرسیده و از سال 1335 تا کنون اطلاعات اماری جمعیت را از طریق سرشماری بدست آورده است.

اخوان با بیان اینکه سرشماری ایران هر ده سال یکبار انجام می شود، اظهار کرد: در سال 35 جمعیت کشور ، 18 میلیون و 954 هزار و 704 نفر و در هفتمین سرشماری در سال 90، 75 میلیون و 149 هزار و 669 نفرکه با توجه آن شاهد نزول نرخ رشد جمعیت از 2 و 54 دهم به یک و سه دهم ، بوده ایم.

وی با بیان اینکه هم اکنون ایران وارد سراشبیی جمعیت شده است گفت: نرخ باروری نیز در این مدت کاهش داشته است و هم اکنون این نرخ در کشور به یک رسیده است.