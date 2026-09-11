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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹

ممنوعیت صادرات کنسرو لوبیا رفع شد

ممنوعیت صادرات کنسرو لوبیا رفع شد

رفع ممنوعیت صادرات کنسرو لوبیا از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رفع ممنوعیت صادرات کنسرو لوبیا از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.

پیرو نامه شماره ٨٣٥٠٦١٦ در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ در خصوص رفع ممنوعیت‌های صادراتی برخی از کالاهی فصول ١ تا ٢٤ کتاب مقررات صادرات و واردات به پیوست تصویر نامه ۷ شهریور ۱۴۰۵ معاونت صنایع عمومی وزارت متبوع (موضوع برخی از اقلام مندرج در فهرست ضمیمه نامه شماره ٥٠٣٤٢٥ مورخ ١٤٠٥/٤/٩ سرپرست توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی) و ضمائم آن در خصوص اعلام فهرست اقلام استثناء از محدودیت صادراتی ارسال و به آگاهی می رساند؛ فهرست (٢ ردیف) کد تعرفه‌هایی که مشمول ممنوعیت صادراتی موضوع فصول یاد شده نمی‌باشند، اعلام می‌شود.

کد مطلب 6944025

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