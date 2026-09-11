به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز پذیره‌نویسی نخستین صندوق ارزی در بازار سرمایه طی هفته آتی خبر داد.

وی در گفتگویی اظهار کرد: همانطور که احتمالا مردم عزیزمان خاطرشان باشد، یکی از قول‌هایی که داده بودیم بحث ایجاد صندوق‌های ارزی بود که این وعده محقق شده و بعد از اخذ مجوزهای لازم این صندوق‌ها از هفته آینده در بازار سرمایه پذیره‌نویسی خواهند داشت.

وی افزود: صندوق‌های ارزی این امکان را به وجود می‌آورد که مردم بتوانند منابع و پس‌اندازهای خود که نگران آن هستند در اثر تورم کاهش پیدا کند، به صورت ارزی ذخیره بکنند؛ با این ابزارهای بورسی، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های ارزی، هم سود ارزی هم می‌برند و هم این منابع می‌تواند در تولید کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: یکی از نکات مهمی که در مورد صندوق‌های ارزی لازم است تاکید کنم این است که در گذشته تجربیات منفی در زمینه جمع‌آوری منابع ارزی مردم و نرخ‌گذاری‌های دولتی وجود داشت اما این موضوع در مورد این صندوق‌ها اجرا نخواهد شد و مشمول نرخ‌گذاری دولتی نمی‌شوند.

مدنی‌زاده تصریح کرد: مردم با بهره‌مندی از این صندوق‌ها و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ارزی، می‌توانند خود را نسبت به نوسانات ارزی مصون کنند؛ به عبارت دیگر، منافع مردم از این صندوق‌ها، ارزی خواهد بود.