ساموئل به ایران بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، جی لوید ساموئل که روز گذشته قرارداد خود را با باشگاه استقلال برای یک فصل دیگر تمدید کرده بود ظهر امروز به تهران بازگشت تا در تمرینات آماده‌سازی این تیم شرکت کند. باشگاه استقلال نیز در این باره خبر داد که ساموئل به همراه مدیر برنامه‌های خود عصر امروز جمعه در جلسه ای با حضور علی فتح‌الله‌زاده شرکت می‌کند و از فردا در تمرینات تیم حضور پیدا خواهد کرد.