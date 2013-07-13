علی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تمدید مهلت نقل و انتقال بازیکنان تیمهای لیگ برتر یادآور شد: روز پنجشنبه گذشته آخرین مهلت نقل و انتقال بود و فدراسیون فوتبال به ما نامهای ارسال کرد که به باشگاهها برای ثبت و ارسال مدارک قرارداد خود دو روز دیگر فرصت داده شود که بر این اساس تا روز یکشنبه این فرصت در اختیار باشگاهها قرار گرفته است.
وی افزود: باشگاهها باید تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مدارک خود از جمله تاییدیه کمیته اجرایی، تسویه حساب، تعیین وضعیت خدمت سربازی، تسویه مالیاتی و... را ارایه کنند. اگر در این مهلت باشگاههایی از انجام این کار صرفنظر کنند بر اساس حکم کمیته انضباطی از صدور آی دی کارت برای بازیکنان آن خودداری خواهیم کرد.
دبیر سازمان لیگ درباره باشگاههای بدهکار هم گفت: ما بر اساس حکم کمیته انضباطی نمیتوانیم برای بازیکنان این تیمها کارت صادر کنیم و مدارک آنها را ثبت نخواهیم کرد. به همه باشگاهها اعلام میکنیم که تا زمانی که مشکل خود را حل نکنند قرارداد آنها را در سازمان لیگ ثبت نمیکنیم.
کاظمی همچنین درباره بازیکنانی که بعد از اتمام مهلت تعیین شده با باشگاهی توافق نکنند خاطرنشان کرد: این بازیکنان آزاد محسوب میشوند و تمام باشگاهها فرصت دارند تا سقف سه بازیکن آزاد را در هر زمان از فصل جذب کرده و با آنها قرارداد منعقد کنند.
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