حفار غیرمجاز در معدن طلای اندریان جان باخت

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فرشی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: این حادثه شامگاه سه‌شنبه سوم شهریورماه در محدوده معدن طلای اندریان رخ داد و یک حفار غیرمجاز بر اثر ریزش دیواره‌های کانال‌های حفاری جان خود را از دست داد.

وی افزود: پیکر این فرد پس از وقوع حادثه در محل گرفتار شده بود و عملیات برای یافتن و خارج کردن آن ادامه داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: سرانجام امروز پنجشنبه پنجم شهریورماه، عوامل انتظامی موفق به پیدا کردن پیکر این فرد شدند و جسد برای انجام مراحل قانونی و بررسی‌های لازم تحویل مراجع قضایی شد.