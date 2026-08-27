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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱

حفار غیرمجاز در معدن طلای اندریان جان باخت

حفار غیرمجاز در معدن طلای اندریان جان باخت

تبریز- مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی از جان‌باختن یک حفار غیرمجاز در محدوده معدن طلای اندریان بر اثر ریزش دیواره‌های محل حفاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فرشی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: این حادثه شامگاه سه‌شنبه سوم شهریورماه در محدوده معدن طلای اندریان رخ داد و یک حفار غیرمجاز بر اثر ریزش دیواره‌های کانال‌های حفاری جان خود را از دست داد.

وی افزود: پیکر این فرد پس از وقوع حادثه در محل گرفتار شده بود و عملیات برای یافتن و خارج کردن آن ادامه داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: سرانجام امروز پنجشنبه پنجم شهریورماه، عوامل انتظامی موفق به پیدا کردن پیکر این فرد شدند و جسد برای انجام مراحل قانونی و بررسی‌های لازم تحویل مراجع قضایی شد.

کد مطلب 6929949

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