به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جمع خبرنگاران و در حاشیه نشیت صمیمانه استان سیستان و بلوچستان، درباره برنامه‌های وزارت بهداشت برای کاهش فاصله مناطق برخوردار و کم‌برخوردار در حوزه سلامت و همچنین ماندگاری نیروهای پزشکی در این استان توضیح داد.

محمدرضا ظفرقندی اظهار کرد: برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع راهکار نهایی است. هر فردی از روستا و هر فرد نیازمندی از مناطق دوردست، در یک مسیر مشخص از مرکز بهداشتی در سطح یک تا مراکز سطح دو و سه، یعنی بیمارستان‌ها و بستری، راهنمایی، برنامه‌ریزی و ارجاع می‌شود.

وزیر بهداشت ادامه داد: بنابراین این برنامه در حال گسترش است. ما در ۶۴ شهر کشور این کار را انجام داده‌ایم و در استان سیستان و بلوچستان هم دو شبکه درگیر این کار هستند تا بتوانیم سازماندهی لازم را انجام دهیم و یک نظام مشخص برای ارائه خدمات به بیماران محروم داشته باشیم.

ظفرقندی با اشاره به موضوع تأمین تجهیزات و زیرساخت‌های حوزه سلامت در استان عنوان کرد: مطلب دوم، تأمین تجهیزات و مراکز و زیرساخت‌هاست. آن را هم با کمک آقای استاندار پیگیری می‌کنیم که خانه‌های بهداشت‌مان را در عرض دو، سه سال آینده در کل استان تکمیل کنیم.

وی افزود: ۵۰ آمبولانس به شبکه و ناوگان اورژانس کشورمان اضافه می‌کنیم تا بتواند نقایصی را که الان در استان وجود دارد، برطرف کند.

وزیر بهداشت با اشاره به یکی از چالش‌های اصلی استان سیستان و بلوچستان در حوزه نیروی انسانی گفت: قطعاً یک بخش مهم دیگر این است که برای پزشکانی که به مناطق محروم می‌آیند، بایستی امکانات معیشتی مناسب فراهم کنیم.