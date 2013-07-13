به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاضی مهاجم تیم فوتبال استقلال پس از ثبت قراردادش در هیات فوتبال استان تهران در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: قراردادم با استقلال یکساله است و امیدوارم بتوانم در این فصل برای استقلال مفید واقع شوم.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه استقلال باید در سه جام حضور پیدا کند، فشار زیادی روی تیم ما است و امیدوارم هستم بتوانیم با موفقیت این رقابتها را به پایان برسانیم.

مهاجم تیم فوتبال استقلال با ابراز تاسف از صحبت‌هایی که به نقل از وی در یکی از روزنامه‌ها چاپ شده و تاکید بر اینکه با ادامه این روند مجبور به شکایت از آن روزنامه می‌شود، خاطرنشان کرد: وقتی هنوز برای استقلال بازی نکردم چرا باید مصاحبه کنم و بگویم همبازی‌هایم به من پاس نمی‌دهند.

قاضی ادامه داد: متاسفانه در این چند وقت که به استقلال آمده‌ام، بعضی‌ها دنبال آن هستند بین من و کادر فنی اختلاف ایجاد کنند که تا به امروز موفق نبوده و نخواهند بود.

وی در خصوص حضورش در باشگاه پرسپولیس و شایعاتی که پیرامون آن بوجود آمده بود، خاطرنشان کرد: حضورم در این باشگاه تنها به دلیل طلبی بود که از این باشگاه داشتم. باشگاه پرسپولیس چکی به تاریخ دوم اردیبهشت‌ماه سال جاری به من داده بود که پاس نشده بود و جلسه‌ام با مسئولان پرسپولیس برای دریافت طلبم بود و هیچ بحث دیگری هم در این بین وجود نداشته است.

مهاجم تیم فوتبال استقلال در پایان اردوی اوکراین را بسیار خوب دانست و گفت: حضور یک هفته‌ای ما در اردوی اوکراین باعث شد هم از لحاظ بدنی و هم از لحاظ فنی به آمادگی مدنظر کادر فنی برسیم.