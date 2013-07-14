کلاسهای آموزشی آداب روزه داری در منطقه 7

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن عموئیان با اشاره به موضوع کارگاه ها و کلاس های آموزشی که متناسب با این ایام در خانه های سلامت برگزار می شود،تصریح کرد: این کارگاه ها آموزش هایی در خصوص تغذیه صحیح در زمان روزه داری، تزکیه جسم و روح، کسب آرامش با روزه داری، کنترل وزن از طریق روزه گرفتن و رفع عطش در زمان های روزه داری و همینطور آداب صحیح روزه گرفتن برگزار می شود.

رئیس اداره سلامت منطقه 7 با بیان اینکه کارگاه های ویژه ای مادران شیرده و باردار برپا می شود، خاطرنشان کرد: نمايشها و تئاترهاي ميداني بعد از افطار با عنوان ماه رمضان و سلامت جسم و روان،برگزاري تورهاي زيارتي و آموزشي ويژه كانونهاي 10 گانه، ارائه مشاوره تغذيه و مشاوره اي روانشناسي، انجام تست فشار خون و جشنواره ای نیز تحت عنوان " جشنواره غذا " در خانه سلامت سپیدار به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در حال برگزاری است.

به گفته وی ، اداره سلامت شهرداری منطقه، برای آموزش های متناسب با ماه مبارک رمضان، بروشورهایی را با موضوعات « اثرات جسمي و رواني روزه بر سلامت انسان» و « آداب صحيح روزه داري از منظر سلامت »و «رمضان و مادران شيرده و باردار» و «تغذيه در ماه مبارك رمضان» در میان اهالی منطقه توزیع می کند .همچنین پايگاه انتقال خون سيار در ماه مبارك رمضان در مصلي امام خميني مستقر است.