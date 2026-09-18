مشاور نخست وزیر عراق: مدت زمان معینی برای انحصار سلاح تعیین نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، قاسم الاعرجی مشاور امنیتی نخست وزیر عراق اعلام کرد که مطالبی که اخیرا در شبکه‌های اجتماعی درباره تعیین سقف زمانی برای فعالیت‌های کمیته انحصار سلاح منتشر شده، کاملا نادرست است و هیچ مدت زمان مشخصی برای انحصار سلاح در دست دولت تعیین نشده است.

وی تاکید کرد که در صورت تکمیل فعالیت‌های کمیته‌ای که از سوی چارچوب هماهنگی تشکیل شده و تحت نظارت مستقیم نخست‌وزیر فعالیت می‌کند و پس از آنکه انحصار کامل سلاح در دست دولت محقق شود، در آن صورت با هر فردی که به صورت غیرقانونی سلاح حمل کند، مطابق مقررات قانونی به عنوان فردی خارج از قانون برخورد خواهد شد و اقدامات قانونی سختگیرانه‌ای در قبال وی اتخاذ می‌شود و با وی همانند تروریست‌ها برخورد خواهد شد.

الاعرجی همچنین خواستار دقت و صحت در دریافت و انتشار اخبار، کسب اطلاعات از منابع رسمی و پرهیز از انتشار و بازنشر شایعات شد.