https://mehrnews.com/x3d5ZW ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۵ کد مطلب 6950891 سیاست سیاست خارجی سیاست سیاست خارجی ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۵ اختصاصی/ احتمال سفر وزیر کشور پاکستان به تهران طی هفته جاری یک منبع آگاه از احتمال سفر وزیر کشور پاکستان به تهران طی هفته جاری خبر داد. یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، از احتمال سفر «محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان به تهران طی هفته جاری خبر داد. کد مطلب 6950891 نفیسه عبدالهی کپی شد مطالب مرتبط تماس تلفنی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فرمانده ارتش پاکستان تأکید وزیر خارجه بر اهمیت شراکت راهبردی ایران و چین برچسبها محسن نقوی کشور پاکستان تهران
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