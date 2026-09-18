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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۵

اختصاصی/

احتمال سفر وزیر کشور پاکستان به تهران طی هفته جاری

احتمال سفر وزیر کشور پاکستان به تهران طی هفته جاری

یک‌ منبع آگاه از احتمال سفر وزیر کشور پاکستان به تهران طی هفته جاری خبر داد.

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، از احتمال سفر «محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان به تهران طی هفته جاری خبر داد.

کد مطلب 6950891
نفیسه عبدالهی

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