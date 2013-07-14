به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته تیر ماه بود که طبق دستور عزت الله ضرغامی رییس سازمان صدا و سیما، دست اندرکاران مرکز پویانمایی صبا مأمور شدند شرایط را برای افتتاح آزمایشی شبکه‌ای مختص انیمیشن تا دوشنبه 12 تیر 91 فراهم کنند. شبکه‌ای که وعده راه اندازی آن در سال 90 داده شده بود.

ماموریتی که به سرانجام رسید و افتتاح آزمایشی شبکه انیمیشن با در مجموع پنج هزار ساعت انیمیشن آغاز شد. به این ترتیب دارندگان سیستم پخش دیجیتال از آن تاریخ شبکه تازه‌ای به نام پویا را بر روی سیستم خود به عنوان هجدهمین شبکه دریافت کردند که نام آن از بین 36 عنوان پیشنهادی انتخاب شده بود.

حسین ساری مدیر مرکز پویانمایی صبا نیز با حفظ سمت به عنوان رییس شبکه پویا منصوب شد و حدود دو هفته بعد در تاریخ 24 تیر این شبکه به افتتاح رسمی رسید.

آمار پخش آثار ایرانی و خارجی

در طی یک سالی که از سن شبکه پویا می‌گذرد 60 تا 70 درصد آثار پخش شده خارجی بوده‌اند و آثار ایرانی نیز 30 تا 40 درصد جدول پخش را به خود اختصاص داده‌اند.

گرچه اغلب، آمار پخش آثار خارجی در مناسبت‌هایی چون ولادت‌ها و شهادت‌ها پایین آمده است.

دسته بندی گروه سنی

یکی از فعالیت‌های اهالی این شبکه در سال اخیر، دسته بندی گروه سنی خردسال و کودک و نوجوان بوده است؛ به این ترتیب که تا ساعت 16 برنامه‌هایی ویژه مخاطب خردسال روی آنتن می‌رود و پس از آن تا ساعت 20 برنامه‌ها با شیب ملایمی مخاطب خود را از کودک به نوجوان تغییر می‌دهند.

همچنین در چیدمان جدول پخش شبکه پویا تلاش شده از نگاه روانشناسی بهره گرفته شده و برنامه‌هایی که نیاز به تمرکز و دقت بیشتر دارند را در زمان‌هایی پخش کنند که کودکان ذهنی خلاق‌تر دارند و برعکس برنامه‌هایی که نیاز به تمرکز بالا ندارند نیز در زمان دیگری روی آنتن می‌رود.

پخش انیمیشن‌های خارجی برای اولین بار

از میان انیمیشن‌های خارجی که در طول یک سال برای اولین بار از شبکه پویا پخش شد، می‌توان به پخش کامل سری‌های "باب اسفنجی" اشاره کرد که طی تماس‌های متعدد مخاطب روی آنتن رفته است. "باگز بانی" تولید 2012، "پشمالوهای بامزه"، "توپولوهای دردساز" و "مانی خوش دست" نیز آثار خارجی دیگری هستند که برای نخستین بار از شبکه پویا روی آنتن می‌رود.

در بررسی کارنامه یک ساله شبکه پویا، به تعداد بی شماری آثار ایرانی می‌رسیم که از این شبکه پخش شده‌اند؛ به ویژه که ماموریت پخش آثار مرکز پویانمایی صبا با این شبکه است.

دوبله آثار خارجی در شبکه پویا

در این میان عوامل تنها شبکه انیمیشن صدا و سیما آستین بالا زده‌اند و دوبله چند فیلم سینمایی را نیز خود برعهده گرفته‌اند که از آن جمله می‌توان به انیمیشن‌های "شجاع"، "پنگوئن ببری"، "شهر بدون درخت" و "خال خالی" اشاره کرد.

شبکه پویا همچنین موفق شد در نظرسنجی سال گذشته صدا و سیما در رقابت با سه شبکه دیگر؛ شبکه دو، شبکه تهران و شبکه نمایش رتبه اول بهترین برنامه کودک را از آن خود کند.

همچنین این شبکه با هدف حمایت از انیمیشن‌های ایرانی آثار تولید داخلی را در اولویت پخش خود می گذارد و تاکنون بسیاری از انیمیشن‌های تولید انیماتورهای ایرانی را روی آنتن برده است. "قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب" بر اساس قصه‌های زنده‌یاد آذریزدی، "مشاهیر"، "پوتین شقایق"، "راز هدیه"، "میدان 101"، "علی و ذره بین"، "کلاغ زبل"، "سنگان"، "من و ماهی" و... از این جمله‌اند.

جشن تولد یک سالگی روی آنتن

این شبکه فردا نیز به مناسبت تولد یک سالگی‌اش برنامه‌های جذابی در نظر گرفته و 90 درصد جدول پخش خود را تغییر داده است. به این ترتیب که فردا بیشتر برنامه‌های تک قسمتی جذاب روی آنتن می رود و البته پخش سه فیلم سینمایی انیمیشن در ساعت‌های 10، 13:30 و 21 نیز در نظر گرفته شده است.