همکاری ویژه شهرداری در اجرای نمایشگاه طرح ضیافت در گناوه

رضا محمدی در حاشیه بازدید از نمایشگاه طرح ضیافت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایشگاه که توسط اداره صنعت، معدن و تجارت با همکاری شهرداری گناوه برپا شده است در مدرسه آیت الله خامنه ای گناوه واقع در خیابان بسیج، به عرضه کالاهای مورد نیاز شهروندان می‌پردازد.

شهردار بندر گناوه گفت: شهرداری گناوه در زمینه های راه‌اندازی غرفه‌ها، پاکسازی محیط، حمل و نقل و تدارکات با مسئولین برپایی این نمایشگاه همکاری داشته است.

ارائه اجناس مورد نیاز 20 درصد زیر قیمت بازار

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گناوه هم در گفتگو با خبرنگار مهر نیز در خصوص راه اندازی این نمایشگاه اظهار داشت: در نمایشگاه امسال اقلام خوراکی مورد نیاز شهروندان عزیز را با 20 درصد زیر قیمت بازار عرضه می کنیم.

محمد حسین داریونی گفت: توزیع مرغ، برنج، گوشت، شکر، روغن، آرد و سایر اقلام مورد نیاز در نمایشگاه تنظیم بازار ماه مبارک رمضان به صورت روزانه از 16 تا 25 تیرماه ادامه خواهد داشت.

هدف از برگزاری این نمایشگاه‌ها جلب رضایت شهروندان است

معاون فرهنگی و هنری شهرداری بندر گناوه نیز در این نشست اظهار داشت: ما تلاش کردیم تا به شکل ویژه در زمینه برپایی این نمایشگاه با اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گناوه همکاری کنیم.

روح الله ملکزاده گفت: امیدواریم بتوانیم با همکاری در برگزاری اینچنین نمایشگاه هایی موجبات رضایتمندی شهروندان عزیز را هر چه بیشتر فراهم کنیم.