محسن سلیمانی، مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، به اینکه هنوز نویسندگی به یک پیشه تبدیل نشده اشاره و بیان کرد: وقتی نه وزارت ارشاد نه خود نویسندگان و نه مخاطبان، نویسندگی را به عنوان پیشه و شغل نشناختهاند چگونه میتوان از انجمنهای صنفی انتظار داشت کار خود را به درستی انجام دهند؟ اصلا انجمن صنفی دیگر معنایی ندارد و وجود خارجی پیدا نمیکند.
به گفته مترجم کتاب «فن داستاننویسی»، نویسندگان برای گذران زندگی خود ناچاراند به دنبال راههای فرعی بروند به این معنی که چارهای ندارند جز اینکه در خبرگزاریها، روزنامهها، صدا و سیما و... مشغول کار شوند و مگر چند نویسنده و مترجم میتوانند در مراکزی اینچنین به کار بپردازند؟ اصلا چند درصد نویسندهها میتوانند بگویند حرفه ما نویسندگی است و میخواهیم همه کارها را رها کنیم و تنها بنویسیم؟
سلیمانی، رسیدن به تعریفی جامع و مانع از نویسندگی را لازم و ضروری دانست و افزود: ما نویسنده را رها کرده و به حق و حقوقش چسبیدهایم. اول باید تعریف درست و روشنی از نویسندگی وجود داشته باشد بعد بر اساس آن تعریف ببینیم نهادهایی که از حقوق نویسندگان پشتیبانی میکنند، کجا هستند و چه میکنند؟!
مترجم مجموعه شش جلدی «شاهکارهای ادبی جهان» در ادامه گفتههای خود تاکید کرد: وقتی نویسندگی تعریف و به عنوان یک حرفه محسوب شود، جایگاه حقوقی نهادهایی چون انجمن نویسندگان کودک هم مشخص میشود بگذریم که خود این نهادها هم مخارجی دارند که باید تامین شود و از آنجا که در ایران بر خلاف کشورهای دیگر از انجمنهای اهل قلم حمایت نمیشود، نهادهای مردم-نهاد ناچاراند پروژههایی را تعریف و برای خود درآمدزایی کنند.
سلیمانی انجمنها را تحت تاثیر دولت دانست و افزود: در مملکت ما روزنامهها هم کار حزبی میکنند چه رسد به انجمنها. به هر حال وقتی انجمنها جایگاه حقوقی ندارند هر دولتی به خود اجازه میدهد با آنها سلیقهای رفتار کند و بودجه مستقلی در اختیارشان نگذارد؛ ضمن اینکه ترس دولتهایی که سر کار میآیند از انجمنهای اهل قلم و برخورد سلیقهایشان با این انجمنها به کانون نویسندگان برمیگردد و عدهای که پیش از انقلاب دور هم جمع شدند و در سالهای بعد هم فعالیت و در امور سیاسی مداخله کردند و به ارائه نظر پرداختند؛ از تاثیرگذاری این افراد که بگذریم نباید فراموش کنیم، نهادهایی که از بودجه عمومی بهره میبرند نباید در مسایل سیاسی مداخله کنند. همانگونه که هیچ کلیسایی نمیتواند از یک نامزد خاص حمایت کند.
مترجم کتاب «از روی دست داستاننویس» با اشاره به ضرورت حمایت از انجمنهای اهل قلم گفت: ما طی این چند سال، انجمنها را بسیار ضعیف کردهایم و حالا از یک نهاد در حال احتضار توقع داریم از حق و حقوق اعضای خود حمایت کند. برای مثال یکی از مشکلات جدی مترجمان، نبود قانون کپی رایت است. در همه جای دنیا اگر از کتابی در رادیو و تلویزیون استفاده شود باید حق و حقوقی را به نویسنده یا مترجم آن کتاب پرداخت کنند اما خود من بارها به صدا و سیما شکایت کردهام اما کسی به کسی نیست!
نظر شما