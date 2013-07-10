مژگان شیخی، نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از کارکردهای انجمنهای صنفی را ارتباط جزایر جداگانه هنری با یکدیگر دانست و افزود: در ایران، اهالی هنر چون جزایر پراکنده، جدای از هم و همچنان به شیوه قبیلهای فعالیت میکنند؛ به این معنی که قبیله نقاشان با قبیله نویسندگان یا موسیقیدانها آشنا نیست و انجمنها میتوانند این قبایل پراکنده را باهم آشتی دهند.
نویسنده «12 داستان از ابوریحان بیرونی» با اشاره به اینکه ضروری است فضایی وجود داشته باشد تا نویسندگان و تصویرگران در آن گردهم آیند و باهم آشنا شوند، گفت: نه تنها نویسندگان کودک و نوجوان، تصویرگران، آهنگسازان، فیلمسازان و روانشناسان، کودک و نوجوان را خوب نمیشناسند که همدیگر را هم نمیشناسند و خوب است فضایی وجود داشته باشد تا دور هم جمع شویم و یکدیگر را بشناسیم.
شیخی یکی از فعالیتهای مهم انجمنهای صنفی را پیگیری مسائل صنفی و حقوقی اعضای خود دانست و افزود: واقعیت ماجرا اینکه من مدتی دور از ایران بودهام. نمیدانم در انجمن قلم یا انجمن نویسندگان کودک، کسی هست که با مسایل حقوقی آشنا و پیگیر مشکلات حقوقی اعضای انجمن باشد یا نه؟ اصلا انجمنی هست که دلسوزانه مشکلات صنفی اعضای خود را پیگیری کند؟
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