عطیه عسگری سردبیر برنامه رادیویی "فرشته‌ها سلام" درباره این برنامه اذانگاهی رادیو جوان به خبرنگار مهر گفت: برنامه ما هر روز از ساعت 12:30 تا 13:30 روی آنتن می‌رود و روال بر این است که در روزهای ماه مبارک رمضان با حضور علیرضا فتحی‌پور پژوهشگر قرآنی، سوره حجرات را تفسیر و از آن موارد اخلاقی را برداشت کنیم.

وی افزود: همچنین ما مسابقه‌ای به نام "طرح ایمان" داریم که طی آن شنونده‌ها می‌توانند برداشت خود از آیات را در قالب آثار هنری همچون فیلم، داستان، داستانک، شعر، متن، طراحی، آثار گرافیکی، گزارش تصویری، بسته‌های صوتی و یا به هر صورتی که می‌توانند بیان کنند.

این سردبیر رادیویی ادامه داد: شنوندگان برای شرکت در مسابقه باید به وب‌سایت برنامه به نشانی iman.radiojavan.ir بروند و در بخش آپلود فایل، آثار خود را تا 25 ماه رمضان (12 مرداد) بارگذاری کنند. پس از این تاریخ ما آثار برگزیده را انتخاب کرده و در روز عید فطر در برنامه "فرشته‌ها سلام" اعلام می‌کنیم.

به گفته سردبیر برنامه اذانگاهی رادیو جوان، در هر برنامه یک قاری بین‌المللی دعوت می‌شود که به صورت زنده آیاتی از قرآن را تلاوت می‌کند و پس از آن به صورت زنده اذان می‌گوید.

وی تأکید کرد: همچنین در هر برنامه با یکی از مساجد مهم دنیای اسلام و مساجد مهم کشور آشنا می‌شویم.

تهیه کننده این برنامه که تمام روزهای هفته از رادیو جوان پخش می‌شود، سیروس رجبی و گوینده آن هستی دخت توکل است.

