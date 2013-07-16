30 درصد موقوفات خراسان شمالي نيازمند سرمايه گذاري است

حجت الاسلام سيف الله سهرابي در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه خراسان شمالی دارای چهار هزار و 310 مورد موقوفه با هشت هزار و 427 رقبه ثبت شده است، افزود: در حال حاضر بيش از 30 درصد از اين موقوفات نيازمند سرمايه گذاري است.

وي موقوفاتی که نیاز به سرمایه گذاری دارند را شامل موقوفات مسکونی، تجاری و زمین های مزروعی ذكر و اضافه كرد: در اين بين موقوفات مسکونی و تجاری نياز عمده و ويژه اي به سرمايه گذاري و كسب درآمد دارند.

حجت الاسلام سهرابي سرمايه گذاري بر روي زمين هاي مزروعي موقوفه در استان را نيز ضروري برشمرد و اظهار داشت: در مورد سرمايه گذاري بر روي زمين هاي مزروعي وقفي، به نظر مي رسد عدم آگاهي افراد در زمينه سرمايه گذاري بر روي اين نوع از موقوفات سبب شده تا سرمايه گذاري خاصي در آنها صورت نگيرد.

به گفته اين مسئول در حال حاضر در هر يك از شهرستان هاي خراسان شمالي 15 ملك مسکونی و تجاری و بیش از 15 هکتار زمین کشاورزی موقوفه به منظور سرمايه گذاري احصا شده و آماده جذب سرمايه گذار است.

حجت الاسلام سهرابی در ادامه در مورد میزان درآمد موقوفات خراسان شمالی در مدت سه ماهه نخست سال جاری نیز با اشاره به اینکه در این استان چهار هزار و 310 موقوفه وجود دارد، اظهار داشت: در فصل بهار سال جاری، موقوفات این استان در مجموع دو میلیارد و 572 میلیون ریال درآمد داشته اند.

وی با یادآوری اینکه در مدت مشابه سال گذشته درآمد موقوفات خراسان شمالی چهار میلیارد و 394 میلیون ریال برآورد شده بود، اضافه کرد: بر این اساس در سه ماهه نخست سال جاری میزان درآمد موقوفات استان به نسبت بهار سال پیش، یک میلیارد و 822 میلیون ریال معادل 41 درصد کاهش یافته است.

به گفته حجت الاسلام سهرابی غالب موقوفات خراسان شمالی شامل اراضی کشاورزی می شود و به همین دلیل نیز بیشترین درآمد موقوفات این استان در نیمه دوم سال جذب خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه خراسان شمالی دارای چهار هزار و 310 مورد موقوفه با هشت هزار و 427 رقبه ثبت شده است، اظهار داشت: رقبات موجود در استان در دو بخش درآمدزا و فاقد درآمد طبقه بندی شده اند که از تعداد کل هشت هزار و 427 رقبه ثبت شده در خراسان شمالی، هفت هزار و 333 رقبه دارای درآمد و هزار و 94 رقبه نیز فاقد درآمد است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی تصریح کرد: غالب موقوفات این استان شامل زمین کشاورزی، زمین تجاری، واحد مسکونی و ... است که عمده آنها با نیت روضه سیدالشهدا(ع) و فعالیت‌های فرهنگی و دینی وقف شده اند.