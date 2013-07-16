یک نسخه خطی نفیس قرآن کریم رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک نسخه خطی نفیس از قرآن کریم شب گذشته 24 تیرماه طی مراسمی با حضور اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سخی منیر رئیس آرشیو ملی افغانستان در محل غرفه کتابخانه ملی در نمایشگاه قرآن کریم رونمایی شد.

این نسخه خطی نفیس قرآن سال گذشته از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران خریداری شده و تاریخ کتابت آن به اواخر دوران پادشاهی فتحعلی شاه قاجار و اوایل دوره پادشاهی محمد شاه قاجار برمی‌گردد.

نسخه خطی نفیس مذکور را میرزا محمد شفیع وصال شیرازی یکی از پسران میرزا کوچک وصال شیرازی کتابت کرده است. او در دوران عمر خود 67 جلد کتاب و 700 ادعیه را کتابت کرده بود.

کار تهذیب این نسخه خطی نفیس قرآن کریم به شیوه شیرازی انجام شده است و جلد آن به صورت لاکی روغنی کتابت شده است.

تمامی رنگ‌های به کار رفته در این قرآن منحصر به فرد رنگ‌های کانی است که از سنگ‌های کانی محل زیست میرزا محمد شفیع وصال شیرازی به دست آمده است.

اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به سئوال خبرنگار مهر در مورد نام فروشنده و بهای پرداخت شده برای خریداری این نسخه منحصربه فرد این گونه پاسخ داد: «ما به دلیل برخی ملاحظات امکان اعلام نام خریدار و رقم پرداخت شده برای خرید این قبیل نسخه های خطی را نداریم».

این نسخه خطی نفیس از قرآن کریم هم اکنون در غرفه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در نمایشگاه قرآن کریم واقع در انتهای راهروی 5 در معرض دید عموم بازدیدکنندگان قرار گرفته است.