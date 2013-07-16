اعتراض داوودنژاد به پلمپ خانه سینما/ درخواست اثباتی برای جلوگیری از تشنج

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا داوودنژاد نویسنده و کارگردان سینمای ایران با حضور در تجمع اهالی سینما در مقابل خانه سینما گفت: بیایید قول دهیم تا یک بار عمیق‌تر و جدی تر به کلیت این موضوع نگاه کنیم. من نمی خواهم بدبینانه صحبت کنم. فرض کنید یک جریان نفوذی قصد دارد ملت ایران را از تولید کارهای فرهنگی عاجز کند. این جریان خائن چاره ای ندارد جز اینکه خود را در ظواهر مقبول نشان دهد تا همه چیز را به مدار منافع استعمار برگرداند.

وی ادامه داد: این جریان می خواهد جریان کالای فرهنگی را در کشور منحل کند. چرا کسی پول به سینما نمی آورد؟ چون سرمایه‌گذاری را ناامن کرده‌اند. نظام تولید و عرضه کالای فرهنگی را زیر سئوال برده‌اند و نظام تولید و توزیع نیز منهدم شده است.

این کارگردان تاکید کرد: ممیزی رابطه بین سینما و هنر را قطع کرده و در عوض بازار سیاه قاچاق مملکت را گرفته است. من کنار خیابان راه می روم و حاصل کارم را در پیاده‌رو می فروشند. در صورتی که پلیس نیز در خیابان‌هاست. چرا جلوی آنها را نمی گیرند. متاسفانه کانال های ماهواره ای شب ها ساعت هایی از وقت مردم را می گیرد، اینها می خواهند نظام صنفی را از بین ببرند و صنف را نابود کنند. اینها می خواهند خانه مان را بگیرند.

داوودنژاد در صحبت های پایانی خود بسیار عصبانی بود و فریاد می زد در خانه را باز کنید، بگذارید به خانه مان برویم و در داخل ساختمان بایستیم.

امیر اثباتی یکی از اعضای هیات مدیره از وی خواست تا آرام باشد و این تجمع را بدون تشنج ادامه دهند و تاکید کرد که نباید درگیری ایجاد شود.