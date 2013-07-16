روسای صنوف خانه سینما برای حل مشکلات جلسه گذاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، روسای صنوف خانه سینما و برخی از اعضای شورای مرکزی صنوف در حال حاضر در ساختمان شماره خانه سینما در خیابان وصال با یکدیگر جلسه‌ای گذاشتند تا طی این جلسه مذاکراتی برای تصمیم‌گیری نهایی درباره اتفاق پیش‌آمده درباره پلمپ ساختمان شماره یک خانه سینما، داشته باشند.

در این جلسه که بدون حضور خبرنگاران برگزار شده است فرهاد توحیدی، محمد مهدی عسگرپور، سیروس الوند، مازیار میری، منوچهر محمدی، کیوان کثیریان، بهرام و خسرو دهقان، مرتضی رزاق کریمی، رخشان بنی اعتماد، جهانگیر کوثری، باران کوثری، امیر اثباتی، عبدالله اسفندیاری، فریبا کوثری، حسن برزیده، امیرحسین علم الهدی، عزیزالله حمیدنژاد، آناهید آباد، محمد آلادپوش و زهرا مشتاق حضور دارند.

همچنین قرار است پس از پایان این جلسه که یک ساعت طول می کشد نتایج به خبرنگاران حاضر در ساختمان شماره 2 اعلام شود.