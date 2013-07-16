  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۵۷

روسای صنوف خانه سینما برای حل مشکلات جلسه گذاشتند

روسای صنوف خانه سینما برای حل مشکلات جلسه گذاشتند

روسای صنوف خانه سینما و برخی از اعضای شورای مرکزی صنوف با یکدیگر جلسه ای گذاشتند تا مسایل پیش‌آمده درباره ساختمان خانه سینما را مورد بررسی قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، روسای صنوف خانه سینما و برخی از اعضای شورای مرکزی صنوف در حال حاضر در ساختمان شماره خانه سینما در خیابان وصال با یکدیگر جلسه‌ای گذاشتند تا طی این جلسه مذاکراتی برای تصمیم‌گیری نهایی درباره اتفاق پیش‌آمده درباره پلمپ ساختمان شماره یک خانه سینما، داشته باشند.

در این جلسه که بدون حضور خبرنگاران برگزار شده است فرهاد توحیدی، محمد مهدی عسگرپور، سیروس الوند، مازیار میری، منوچهر محمدی، کیوان کثیریان، بهرام و خسرو دهقان، مرتضی رزاق کریمی، رخشان بنی اعتماد، جهانگیر کوثری، باران کوثری، امیر اثباتی، عبدالله اسفندیاری، فریبا کوثری، حسن برزیده، امیرحسین علم الهدی، عزیزالله حمیدنژاد، آناهید آباد، محمد آلادپوش و زهرا مشتاق حضور دارند.

همچنین قرار است پس از پایان این جلسه که یک ساعت طول می کشد نتایج به خبرنگاران حاضر در ساختمان شماره 2 اعلام شود.

کد مطلب 2097748

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها