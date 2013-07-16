عباس پاپی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در شرایط کنونی مشکل اساسی ساخت بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان دزفول تامین زمین است که زمین نیز باید از دولت تامین شود.



پاپی زاده با بیان اینکه تامین زمینه از دولت هزینه‌های ساخت این بیمارستان را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: بیمارستان در دزفول نیاز مبرم مردم است و در تلاش هستیم تا با تامین زمین در این زمینه گامی اساسی برداریم.



نماینده مردم دزفول در مجلس عنوان کرد: زمین در نظر گرفته شده برای ساخت بیمارستان تامین اجتماعی بیش از 375 میلیون تومان قیمت دارد که قرار شده است در اسرع وقت این زمین تملک شود.



پاپی زاده با اشاره به اینکه جلسات مکرری برای ساخت بیمارستان در این شهرستان برگزار شده است، گفت: در پنج ماه گذشته برای در مراحل مورد نیاز برای ساخت بیمارستان تلاشهای زیادی شده است و جلسات مکرری نیز در تهران برگزار شده که امیدواریم در اسرع وقت این جلسات به ثمر نشسته و کار ساخت و ساز بیمارستان آغاز شود.



وی با اشاره به اینکه ساخت بیمارستان تامین اجتماعی در این شهرستان از مصوبات هیئت دولت به خوزستان است، اظهار کرد: ساخت بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان دزفول از مصوبات سفر دوم هیئت دولت به خوزستان است که به جد دنبال ساخت این بیمارستان و رفع مشکلات بیمه‌شدگان تامین اجتماعی هستیم.



