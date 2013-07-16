میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص استعفای خود از سمت سرپرستی کمیته جوانان فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: باید از بین کمیته جوانان فدراسیون و سرپرستی تیم استقلال یکی را انتخاب می‌کردم که من هم تصمیم به کناره‌گیری از کمیته جوانان فدراسیون گرفتم.

وی درباره انتخاب شفق به عنوان مدیر تیم‌های پایه ایران اظهار کرد: بهرحال وقتی مسئولیتی بر عهده شماست باید استقلال کاری داشته باشید. این که مدیر فنی، مدیر تیم یا صد عنوان دیگر را به افراد مختلف می‌دهیم نشان دهنده دخالت در امور افراد است و من هم به همین خاطر ادامه کار را مناسب ندیدم.

ماجدی در پاسخ به این پرسش که چرا در زمان انتخاب سرمربی تیم جوانان که کفاشیان جداگانه در حال رایزنی با برخی مربیان بوده، استعفا نکرده بود، گفت: بگذارید برخی مسایل بسته بماند. خیلی از حرفها را نمی‌شود مطرح کرد. من برای شفق آرزوی موفقیت می‌کنم و این را هم عنوان کنم که بودن چند نفر در کنار هم کارها را خراب می‌کند. من کنار می‌کشم تا شفق کار خود را انجام دهد.

سرپرست تیم استقلال درباره آخرین وضعیت جواد نکونام یادآور شد: فکر می‌کنم در این یکی دو روز تکلیف تمام شائبه ها مشخص بشود. من خودم با نکونام مستقیما صحبت نکردم و دقیقا نمی‌دانم چه تصمیمی می‌گیرد.