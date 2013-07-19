غلامرضا مرتضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص قطعی شدن تعویق مسابقات لیگ برتر فوتسال، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: ما نامهای سه صفحهای را به کمیته فوتسال دادیم و در آن به مسائل مختلف با دید کلی نگاه کردیم. اولین مسئله همین تعویق مسابقات لیگ بود که به اعتبار آن لطمه میزند. موضوع دیگر حضور همزمان مربیان تیم ملی در باشگاهها بود که این مسئله هم به ضرر فوتسال است.
وی افزود: به عنوان مثال ما با چهار بازیکن صحبت کردیم تا به فرش آرا بیایند ولی سه نفر آنها به تیم گیتی پسند رفتند که مربیان تیم ملی آنجا کار میکنند. حتی یکی از این بازیکنان حاضر شد با مبلغ کمتری نسبت به ما، به گیتی پسند برود. بازیکنان آینده نگری میکنند و از این طریق میخواهند جایگاه خود را در تیم ملی حفظ کنند.
مدیرعامل باشگاه فرش آرا با اشاره به نامه این باشگاه به کمیته فوتسال، خاطرنشان کرد: برای ما جای سئوال است که کمیته فوتسال چطور میخواهد مسابقات لیگ و جام حذفی را برگزار کند. طبق برنامه قرار بود مسابقات 10 مرداد آغاز و هر پنج روز یکبار یک مسابقه برگزار شود.
وی در ادامه اضافه کرد: به این ترتیب لیگ اسفندماه تمام میشد ولی حالا که لیگ با 40 روز تاخیر شروع میشود، معلوم نیست چه زمانی به اتمام برسد؛ بخصوص اینکه جام ملتهای آسیا هم اردیبهشت ماه آغاز میشود.
مرتضایی در بخش پایانی صحبتهایش همچنین به پشت پرده برخی از جریانات در فوتسال اشاره کرد و گفت: قصد ایجاد شائبه ندارم ولی رویهای که در فوتسال ایجاد شده است، درست نیست و باید اصلاح شود. به عنوان مثال به ما میگویند فلانی را بیاور تا تیمت را تا آخر فصل بیمه کند. هستند کسانی که روشهایی را یاد گرفتهاند تا تیمها به پیروزی برسند و در نتایج تاثیرگذار باشند. به هر حال ما اهل این جریانها نیستیم ولی این شرایط بر فوتسال ما حاکم شده است.
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