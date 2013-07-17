پیام جدید گازی اسلام آباد به تهران/ توافق جدید روسها با مشتری گاز ایران

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام آمادگی مجدد شرکت ملی گاز ایران برای صادرات گاز به پاکستان تا دسامبر سال 2014 میلادی، وزیر نفت و انرژی جدید پاکستان هم بر پایبندی دولت جدید اسلام آباد نسبت به قرارداد گازی با ایران تاکید کرد.



بر این اساس شاهد خاقان عباسي وزیر جدید نفت و انرژی پاکستان در دیدار با سفیر ایران با بیان اینکه خط لوله گازي ايران- پاكستان بخشي از برنامه دولت كشورش است و اسلام آباد اجراي اين پروژه را دنبال خواهد كرد، گفت: پیش بینی می شود ساخت خط لوله واردات گاز از ایران در خاک این کشور در زمان تعيين شده به بهره برداري برسد.



این عضو کابینه دولت اسلام آباد وجود هرگونه مشكل جدي در راه اجراي پروژه واردات گاز از ايران را رد كرد و اظهار داشت: فقط برخي مسائل و جزئيات فني و تجاري در اين باره وجود دارد كه لازم است نهايي شود.



عباسي از شركت‌هاي تعيين شده از سوي ايران و پاكستان براي اجراي اين پروژه خواست براي حل سريع مسائل و موضوع هاي باقيمانده همكاري منظمي با هم داشته باشند.



جواد اوجی معاون وزیر نفت هم روز گذشته در گفتگو با مهر با بیان اینکه صادرات گاز طبیعی به پاکستان در گروی آماده سازی و تکمیل ساخت خط لوله گاز در این کشور همسایه است، تاکید کرده بود: در شرایط فعلی هم دولت نواز شریف رئیس جمهوری پاکستان آمادگی خود را برای واردات گاز طبیعی از ایران اعلام کرده است.



توافق جدید روسها با مشتری گاز ایران



به گزارش مهر، پس از فروکش کردن اختلافات گازی تهران – ایروان و عادی شدن روابط گازی این دو کشور همسایه، روسیه بار دیگر مذاکراتی را پشت درب‌های بسته با مسئولان وزارت انرژی ارمنستان برگزار کرد.



از این گاز پروم پس از دیدار رو الكسي ميلر رئیس این غول گازی روسها با آرمن موسيسان وزير انرژي با انتشار بيانيه‌اي اعلام کرد: احتمال دارد گازپروم سهم خود از شركت سرمايه گذاري مشترك روسيه-ارمنستان را از 80 درصد كنوني به 100 درصد افزايش دهد.



از سوی دیگر دو کشور در نشست مسکو درباره میزان گاز بهاي مصرف كنندگان ارمني و همكاري‌هاي ارمنستان -روسيه در بخش گاز به‌ویژه همكاري گازپروم در پروژه‌هاي انرژي ارمنستان بحث و گفتگو کرده‌اند.



به گزارش مهر، اواسط خردادماه سالجاری سهام شرکت توزیع گاز آرگ ارمنستان توسط شرکت گازپروم روسیه خریداری شد و روسها با دستیابی به این موفقیت فشارها بر دولت ایروان به منظور کاهش و یا توقف واردات گاز ایران افزایش دادند.



بر این اساس برخی از نمایندگان پارلمان ارمنستان تاکید کرده بودند: دولت این کشور تحت فشار مسکو مالکیت خط لوله انتقال گاز ایران به ارمنستان را به گاز پروم واگذار کرده و به اعتقاد نمایندگان پارلمان ارمنستان، گازپروم به‌منظور توقف واردات گاز ارمنستان از ایران و یکه تازی در بازار گاز ارمنستان، اقدام به خرید این خط لوله کرده است.



با افزایش فشارهای گازی گازپروم، برخی از مقامات دولت ایروان همچون آرمن موسیسیان وزیر انرژی تیگران سرگیسیان نخست وزیر ارمنستان با ادعای گران بودن گاز ایران در مقایسه با گاز وارداتی روسیه اعلام کردند: کشورش واردات گاز از ایران را متوقف خواهد کرد.



توافق دو غول تولید و مصرف گاز جهان



پس از سال‌ها وقت کشی چینی‌ها در توسعه فازهای پارس جنوبی ایران، سينوپك چين مذاکراتی را به‌منظور مشاركت در پروژه 20 ميليارد دلاري يامال LNG نواتك روسيه آغاز کرده و حتی پیش بینی می‌شود به زودی توافق‌نامه‌اي درباره مشاركت سينوپك در پروژه يامال روسیه امضا شود.



پروژه LNG يامال فعاليت خود را با هدف توليد سالانه 5 ميليون تن LNG در سال 2016 میلادی آغاز خواهد كرد كه ظرفيت توليد آن در سال 2018 به 15 ميليون تن افزايش می باد منطقه يامال 85 درصد از توليد گاز روسيه يا يك هفتم توليد گاز جهاني را به خود اختصاص داده است.



از سوی دیگر الكسي ميلر رئيس شركت گازپروم روسيهبا بیان اینکه گازپروم و شركت ملي نفت چين (CNPC) قصد دارند تا پايان سا جاري ميلادي يك قرارداد بلندمدت گازي امضا كنند، بیان کرد: بر اساس آن گاز روسيه به خاك چين خواهد رسيد ضمن آنکه گاز عرضه شده به چين بر اساس نرخ گذاري بازار تك محموله گاز آمريكا، قيمت گذاري نخواهد شد.



برنامه جدید آذری‌ها برای حضور در بازار گاز اروپا



رونق عبدالله يف رئيس شركت دولتي نفت آذربايجان (سوكار) در تشریح برنامه جدید گازی آذری‌ها برای حضور در بازار اروپا، با بیان اینکه ساخت خط لوله گازي ترنس آذربايجان سال آينده ميلادي آغاز خواهد شد، گفت: خط لوله گازي آذربايجان-تركيه (ترنس آناتولين) در سال 2019 میلادی به بهره‌برداري می‌رسد به طوری‌که گاز فاز دوم توسعه ميدان شاه دنيز آذربايجان را از مسير تركيه به اروپا صادر كند .



این مقام گازی آذری‌ها با اعلام اینکه تصميم نهايي درباره انتخاب مسيري براي صادرات گاز آذربايجان به اروپا تا پايان ماه جاري ميلادي (ژوئن) گرفته می‌شود، بیان کرد: دو خط لوله گازي نابوكوي غربي و تاپ اوايل سال 2012 از سوي كنسرسيوم توسعه فاز دوم ميدان فراساحل شاه دنيز آذربايجان مسيرهاي احتمالي صادرات گاز اين ميدان به اروپا انتخاب شده اند.



به گفته وی به عنوان بخشي از برنامه صادرات گاز آذربايجان به اروپا، طرح توسعه فاز دوم ميدان گازي شاه دنيز و طرح توسعه خط لوله قفقاز جنوبي تا پايان سالجاري ميلادي تاييد خواهد شد پس از انتخاب خط لوله گازي، شركاي طرح توسعه ميدان شاه‌دنيز از سهامداران اين خط لوله گازي مي شوند و در حقيقت در ساخت آن مشاركت خواهند كرد.



خط و نشان جدید گازی کیف برای مسکو



به گزارش مهر، دولت کیف هر روز یم خط و نشان جدید گازی برای مسکو می کشد و در جدیدترین اقدام خود ميكلادي آزاروف نخست وزير این کشور اروپایی،اعلام کرده است: توليد 30 ميليارد متر مكعب گاز، اوكراين را از واردات اين حامل انرژی پاك خودکفا مي كند.



پاشنه آشیل خط لوله گاز رقیب ایران



نبود تاسیسات ذخیره سازی گاز طبیعی در افغانستان به عنوان جدید ترین پاشنه آشیل خط لوله گاز تاپی به عنوان رقیب خط لوله صلح ایران مطرح شده است.



از این رو افغانستان برای واردات گاز طبیعی با خط لوله تاپی از ترکمنستان، تاسیسات مناسب و کافی برای ذخیره سازی گاز ندارد زیرا به اعتقاد کارشناسان با تکمیل پروژه ساخت خط لوله گازی ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند موسوم به تاپی، حجم گاز صادراتی با این خط لوله افزایش می یابد، بنابراین تاسیسات ذخیره سازی بیشتری نیاز خواهد بود.



از آن جا که اجرای پروژه ساخت خط لوله تاپی نزدیک است، کارشناسان اقتصادی تاکید کرده‌اند که دولت افغانستان، اقدام‌های امنیتی لازم برای ساخت ٧٠٠ کیلومتر از خط لوله تاپی را که از خاک افغانستان می گذرد، به عهده بگیرد و به منظور تضمین عرضه پایدار و توزیع بی وقفه گاز، مخازن ذخیره سازی گاز در کنار این خط لوله تاسیس کند.



خط لوله تاپی از میدان گازی دولت آباد ترکمنستان آغاز می شود و موازی با بزرگراه هرات، از افغانستان به قندهار خواهد رسید و پس از آن در پاکستان از شهر کویته به مولتان هند امتداد می یابد؛ هر چند بیشتر این مناطق در مسیر خط لوله در شمار مناطق ناامن قرار دارند، کشورهای یادشده، با خوش بینی آن را دنبال می کنند. هزینه ساخت خط لوله تاپی ٩ میلیارد دلار برآورد شده است.