نسبت پشتیبانی تامین اجتماعی هرمزگان 14.2 درصد است/بدهکاری 146 میلیاردی کارفرمایان

به گزارش خبرنگار مهر، سید فاضل حیدری بلوکی بعد از ظهر سه شنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته تامین اجتماعی با اشاره به نقش تامین اجتماعی در زمینه تحقق آرمان عدالت اجتماعی، بیان داشت: طبق اصل 24 قانون اساسی دولت مکلف شده تا به شهروندان خدمات تامین اجتماعی ارائه دهد و تامین اجتماعی مهم ترین پیش نیاز توسعه ملی و از اهرم های تاثیرگذار اجرایی شدن عدالت اجتماعی محسوب می شود.

وی ادامه داد: مهم‌ترین تعهدات و خدمات این سازمان مطابق قانون در زمینه‌های حمایت در برابر حوادث و بیماری ها، مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی، بازماندگان، بیمه بیکاری، دستمزد ایام بارداری، کمک هزینه ازدواج و ... هستند.

مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان با بیان اینکه در حال حاضر 15 شعبه تامین اجتماعی در کل استان هرمزگان وجود دارد که 13 شعبه در شهرستان‌ها و دو شعبه نیز در مرکز استان در زمینه خدمات رسانی به افراد تحت پوشش فعالیت می‌کنند، افزود: مجموع کل بیمه شدگان اصلی و تبعی در هرمزگان که در حال حاضر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند، 718 هزار و 812 نفر هستند که از این تعداد، 261 هزار و 163 نفر بیمه شده اصلی و 457 هزار و 649 نفر بیمه شده تبعی (افراد تحت تکفل فرد بیمه شده) هستند و تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی در هرمزگان رشدی شش درصدی نسبت به مدت مشابه گذشته داشته است.

حیدری همچنین تعداد بیمه شدگان اجباری در هرمزگان را بالغ بر 230 هزار نفر اعلام کرد و اظهار داشت: این افراد گروه اصلی افراد تحت پوشش تامین اجتماعی را شامل می شوند و علاوه بر آنها 20 گروه دیگر در قالب بیمه شدگان اختیاری، مشاغل آزاد و بیمه شدگان خاص تحت پوشش قرار گرفته اند.

وی در ادامه به چالشهای تامین اجتماعی اشاره کرد و بیان داشت: انباشت مطالبات معوقه سازمان تامین اجتماعی نیز چالش مهمی برای این سازمان است و در حال حاضر میزان مطالبات تامین اجتماعی هرمزگان رقمی بالغ بر 146 میلیارد تومان است که عمده این رقم نیز مربوط به کارگاه بزرگ و دستگاه های دولتی است و سیاست ما در خصوص محقق شدن این مطالبات چنین بوده که با توافق و رایزنی این مطالبات تقسیط شود تا نیازی به استفاده از اهرم های قانونی و قضایی نباشد.

مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان یادآور شد: همچنین ما از کارفرمایان می خواهیم که دستمزد واقعی بیمه شدگان را به ما اعلام کنند تا حقی از آنان ضایع نشود.

حیدری در پایان خاطرنشان کرد: در سازمان های بیمه گر شاخصی با عنوان "نسبت پشتیبانی" وجود دارد که نشان دهنده رابطه بین منابع و مصارف است و هر چه این رقم طی سالیان متمادی روند کاهشی به خود بگیرد، به معنای آن است که به نقطه سربسری نزدیکتر شده ایم و نشانگر بحرانی شدن وضعیت است و نسبت پشتیبانی در کشور ما هم اکنون 6.61 درصد است و این رقم در حال حاضر در استان هرمزگان 14.2 است که با توجه به سیر نزولی آن در چند سال اخیر نشان می دهد که میزان مصارف و هزینه های تعهدات سازمان تامین اجتماعی در هرمزگان رو افزایش داده است.