زیستگاههای مناسبی برای پرورش ماهی و میگو در پارسیان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد پاسلار بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شهرستان پارسیان از پتانسیل های شیلاتی بالایی در بخش های تکثیر و پرورش آبزیان، صیادی و سایر بخشهای شیلاتی برخوردار است: در شهرستان پارسیان با 120 کیلو متر ساحل هزار و 500 نفر صیاد با 274 فروند شناور در قالب چهار شرکت تعاونی صیادان مبادرت به صید و صیادی می کنند و صید سالانه مجاز این شهرستان بیش از شش هزار و 500 تن است.

وی وجود دو بندر صیادی و همچنین سه اسکله را از پتانسیل های در حال ارتقای شهرستان پارسیان دانست و اظهار داشت: بندر صیادی جوادالائمه(ع) این شهرستان یکی از بنادر چند منظوره با تمامی زیرساخت ها در استان هرمزگان است که در بخش های صیادی ، تجاری، تفریحی و گردشگری فعالیت دارد که باعث ایجاد اشتغالی پایدار برای ساکنین منطقه شده است.

مسئول نمایندگی شیلات هرمزگان در شهرستان پارسیان افزود: شهرستان پارسیان با دو جزیره لاوان و مارو در آبهای اطراف خود از وجود ذخایر انواع ماهیان تزیینی در اطراف این شهرستان بهره مند شده است.

پاسلار وجود زیستگاه های مناسب و مستعد جهت پرورش ماهی در قفس در آبهای سرزمینی شهرستان و ایجاد اشتغال، وجود سایت بزرگ پرورش میگوی 400 هکتاری بخش خصوصی بندر مقام در قسمت شرق شهرستان و وجود زمین های مستعد برای پرورش میگو و واگذاری به بخش خصوصی از پتانسیل های مهم شیلاتی این شهرستان عنوان کرد.

وی همچنین دسترسی به صیدگاه های مهم تن ماهیان، ماهیان تجاری و کفزی جهت توسعه روش صید رشته قلاب و لانگ لاین ، وجود ذخایر صدف مهار مروارید ساز و پرورش مروارید مصنوعی را از دیگر ظرفیت های شیلاتی این شهرستان خواند.