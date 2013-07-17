انجیرستانهای استهبان طعمه حریق شد/ آتش همچنان در جان درختان فارس

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در این آتش سوزی عمده خسارتها به باغات انجیر شهرستان استهبان بوده است، افزود: این آتش سوزی از سه نقطه باغات انجیر شروع و به دامنه کوه تودج رسید.

کاظم بردبار تصریح کرد: تاساعات 12 شب گذشته آتش به سمت ارتفاعات حرکت می کرد که طی چند ساعت گذشته با همکاری تمامی دستگاه های شهرستان آتش سوزی مهار شده است.

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس ادامه داد: عمده خسارت ها به باغات انجیر بوده و خسارت کمتری به منابع طبیعی وارد شده است.

بردبار در خصوص دلیل بروز این آتش سوزی تاکید کرد: سهل انگاری دلیل اصلی اینگونه حریق ها است.

وی تصریح کرد: به دلیل وجود وضعیت آب و هوایی سال جاری، پوشش های سطح استان آماده حریق است به همین دلیل خود مردم باید توجه بیشتری داشته باشند.

انجیرستانهای استهبان بزرگترین انجیرستانهای دیم جهان محسوب می شود.

امسال اتش سوزی مراتع، جنگلها و اراضی طبیعتی استان فارس به شکل قابل ملاحظه ای رشد یافته است.

در این خصوص مدیر کل منابع طبیعی پیش از این در گفتگو با خبرنگار اعلام کرده بود: از آغاز فصل گرما تاکنون 900هکتار از جنگلهای این استان طعمه حریق شده که این آمار نگران کننده است.

این در حالیست که در تمام طول فصل تابستان سال گذشته فقط 480 هکتار از جنگلها طعمه حریق شده بودند.

علاوه بر این عدم وجود امکانات لازم برای مهار آتش نیز مشکلاتی را به وجود آورده و در این راستا مقرر شد که ستاد بحران برای اجاره یک بالگرد به منظور مهار آتش سوزی در مناطق صعب العبور اقدام کند اما تاکنون این امر محقق نشد.