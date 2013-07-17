تلاشهای انگلیس بر ضد حزب الله لبنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالیم پست، در حالی که قرار است فردا پنجشنبه نشستی با حضور کارشناسانی از 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در مورد بررسی موضوع تروریست خواندن حزب الله برگزار شود، تلاش های انگلیس نیز برای متقاعد کردن اعضای اتحادیه اروپا برای قرار دادن نام این گروه مقاومت اسلامی در فهرست سیاه اتحادیه ادامه دارد.

جروزالیم پست به نقل از سیاست مداران انگلیسی می نویسد که آن ها در حال رایزنی با همتایان خود در دیگر کشورها هستند تا در نشست روز دوشنبه وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم نهایی درباره حزب الله اتخاذ شود.

از سوی دیگر قرار است فردا پنجشنبه سفیر رژیم صهیونیستی در بروکسل نشستی را با نمایندگان اتحادیه اروپا برگزار کند.

روز گذشته روزنامه هاآرتض از فشار انگلیس و آمریکا بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای متقاعد کردن آنها در این رابطه خبر داده بود. البته بازیگردان اصلی در این میان رژیم صهیونیستی است و دلیل این اقدام آن است که در سال گذشته میلادی، انفجاری در بلغارستان رخ داد و در آن تعدادی از صهیونیستها کشته شدند.

تل آویو از ابتدا، انگشت اتهام را به سوی حزب الله نشانه رفت و نتیجه تحقیقاتی که در سال جاری میلادی با فشارهای اسرائیل منتشر شد، کاملا بر اساس خواسته های صهیونیستها بود و حزب الله را به عنوان مقصر معرفی می کرد.

با این حال، ابهامات موجود در نتایج این تحقیقات به حدی بود که حتی گروه های سیاسی موجود در بلغارستان نیز آن را نپذیرفتند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز هنوز تسلیم فشارهای تل آویو و حامیان غربی آن در این رابطه نشده اند.