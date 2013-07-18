تپه های باستانی گلستان در معرض تهدید/ نهالکاری و تدفین درگذشتگان از تهدیدهای تپه های باستانی

به گزارش خبرنگار مهر، حفاریهای غیرمجاز سودجویان برای کشف گنج و زیرخاکی برخی تپه های استان گلستان نظیر تورنگ تپه را آبکش کرده است.



نهالکاری، ساخت وسازهای غیرمجاز، حفاریها، نگهداری احشام و کم توجهی نسبت به حفاظت از تپه های باستانی این میراث ارزشمند را دستخوش تهدیدهای مختلف کرده است.

یاسر قندهاری سرپرست میراث فرهنگی علی آبادکتول در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه آثار باستانی کشور عمومأ سایت های باز یا تپه ها هستند و عموم تپه ها با توجه به اینکه زیر چتر حمایتی دولت هستند، دارای مالکین خصوصی هستند.

نهالکاری از تهدیدهای تپه های باستانی

وی افزود: لذا مالکین می بایست نسبت به رعایت موارد حفاظتی اهتمام لازم را داشته باشند و رطوبت یا کشت آبی در حریم تپه ها می تواند باعث تزلزل اثر و در زمانی نه چندان دور تخریب فرسایش تپه شود.

وی افزود: نهالکاری و کاشت درخت یکی دیگر از عوامل تهدید کننده تپه ها می باشد ریشه های درخت می تواند در یک تپه اقدام به تخریب لایه های فرهنگی کرده و در مدت زمان باعث تخریب اثر شود.

به گفته قندهاری، ساخت و ساز غیر مجاز و استفاده از دستگاه های لرزاننده در حریم تپه ها از دیگر عوامل تهدید کننده تپه هاست و حفاری غیر مجاز توسط افراد سودجواز مهمترین آسیب ها به تپه هاست.

نگهداری احشام روی تپه ها

وی یادآورشد: نگهداری احشام بر روی تپه ها خود از دیگر عوامل موثر در تخریب آثار باستانی و تپه ها بوده و استفاده از تپه ها در بعضی از روستا به عنوان محل دفن اموات یکی دیگر از عوامل جهت تخریب آثار است.

قندهاری یادآورشد: از مسئولان امر تقاضا می گردد نسبت به جابجای قبرستانها از روی آثار باستانی و تپه های به دیگر محل ها همکاری لازم را داشته باشند.

وضعیت بد تپه ثبت ملی تورنگ تپه

به گزارش مهر، تورنگ تپه از جمله تپه های باستانی با قدمت شش هزار ساله در گلستان بوده که دلیل حفاری های غیرمجاز، جای سالمی در این تپه قابل مشاهده نیست.

همچنین سال گذشته برای بهسازی این تپه تاریخی وعده داده شود که تاکنون عملی نشده است و این تپه تاریخی فاقد یک تابلو راهنما برای گردشگران و مسافران است و حفاران غیرمجاز تابلوی قبلی را نیز به سرقت برده اند.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان درباره این تپه می گوید: برای ایجاد پایگاه و یگان حفاظت در تورنگ تپه اول باید اعتبار آن مصوب شود که امسال موفق شدیم یک میلیارد ریال اعتبار در این زمینه تخصیص دهیم.

قربان عباسی بیان داشت: همچنین باید حریم این تپه مشخص و یگان حفاظت برای صیانت از آن مستقر شود که درحال حاضر در محدوده تپه خانوارهایی سکونت دارند و باید با همکاری دستگاههای مختلف جابجا شوند.

وی با قدردانی از تلاش شورای اسلامی و دهیاری روستای تورنگ تپه گفت: پیشنهاد شده که تورنگ تپه به عنوان اولین موزه باز میراث فرهنگی استان در نظر گرفته شود تا گردشگران از آن بهره گیرند.



مدیرکل میراث فرهنگی گلستان با اشاره به دلیل کنده کاریهای غیرمجاز جای سالمی در تورنگ تپه وجود ندارد، به حفاران غیرمجاز توصیه کرد از حفارای روی تپه های تاریخی از جمله تورنگ تپه خودداری کنند زیرا بسیاری از کشفیاتی که از قاچاقچیان بدست آمده نشان می دهد که اشیاء کشف شده بدلی بوده است، پس حفاران غیرمجاز با این کار هم خود و هم میراث فرهنگی را به زحمت می اندازند.

تپه تاریخی - فرهنگی تورنگ تپه به شماره 66 تاریخ 15 دیماه 1310 خورشیدی و با قدمت هزاره سوم و دوم پیش از میلاد در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

حفاریهای غیرمجاز تپه ها

برخی تپه های باستانی نظیر تپه باستانی "سلطان دوین" در استان بر اثر حفاری غیرمجاز همانند آبکش شده است، حفاری غیرمجاز آفتی جدی برای تپه های باستانی شده است.

استفاده از وسایلی مانند فلزیاب و گنج یاب موجب آسیب جدی به تپه ها و مناطق و ابنیه های باستانی شده است و متاسفانه آگهی فروش فلزیاب و گنج یاب به صورت رسمی در معابر و خیابانها دیده می شود.

نبود یک نیروی متخصص و رسمی به عنوان پاسدار و حافط ابنیه های تاریخی و میراث فرهنگی از دیگر عواملی است که روند تخریب مناطق تاریحی و باستانی را شدت بخشیده است.