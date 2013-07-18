«بخارا» ویژه منوچهر ستوده منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره 93 مجله بخارا که با پرتره دکتر منوچهر ستوده روی جلد در سالگرد زادروز این ایرانشناس پیشکسوت 28 تیرماه و به مناسبت یکصد سالگی او منتشر شده، بخش ویژهای را به زندگی و آثار ستوده اختصاص داده است.
دراین شماره همچنین مقالاتی از شفیعی کدکنی، حسن انوری، فتح الله مجتبایی، داریوش شایگان، محمدرضا باطنی، جلیل دوستخواه، پرویز دوایی، محمدابراهیم باستنی پاریزی و کامران فانی را خواهید خواند.
در بخش زبانشناسی بخارا، مقالهای از محمدرضا باطنی با عنوان نکاتی درباره فرهنگنگاری و مقالهای هم از حسن انوری با عنوان سهم آذربایجان در فرهنگ فارسینویسی، آمده است. در ادامه محمود فتوحی به بررسی رشته ادبیات فارسی از اقتدار تا انزوا پرداخته است.
پاریس، شهری جهانی، عنوان مقالهای است از داریوش شایگان و در بخش دفتر بیمعنی بخارای جدید هم مقالهنویسی روزگار جوانی، نوشتهای از زندهیاد ایرج افشار آمده است. در قسمت نقد ادبی شماره تازه بخارا شاهد آثار و گفتارهایی از محمدمنصور هاشمی، یاروسلاو سایفرت و پرویز دوایی هستیم.
نقش و جایگاه نوین نویسندگان، عنوان مطلبی است به قلم ماریو بارگاس یوسا نوبلیست پرویی که مینو مشیری آن را ترجمه کرده است. بخارا در بخش ایرانشناسی خود ناگفتههای گنجینه باستانی غار کَلماکَرَّه را از زبان سیروس پرهام بازگو کرده است.
بخش شعر فارسی این نشریه هم دربردارنده ترجمه پانزده شعر از شفیعی کدکنی (به انگلیسی)، آثاری از ایرج دهقان، پروین دولتآبادی، بیرنگ کوهدامنی، خلیلالله خلیلی و پرویز خائفی است.
بخش اصلی این شماره بخارا اما به جشننامه دکتر منوچهر ستوده اختصاص دارد که حاوی مطالبی است از علی دهباشی، عنایت الله مجیدی، زندهیاد ایرج افشار، محمدرضا شفیعی کدکنی، محمدابراهيم باستانى پاريزى، سیدجواد میرهاشمی، یاسمین ثقفی، حسن نيك بخت، عبدالرحمن عمادی، هوشنگ دولتآبادی و خود منوچهر ستوده است.
بخش قلمرنجه همچنان در بخارا خودنمایی میکند و در تازهترین و شانزدهمین شماره آن بهاءالدین خرمشاهی، مطلب جدیدی به رشته تحریر درآورده است. همچنین در این شماره شاهد نوزدهمین گزارش از سلسله گزارشهای تاریخ نشر کتاب در ایران به قلم عبدالحسین آذرنگ هستیم.
نود و سومین شماره بخارا در 656 صفحه با قیمت 15 هزار تومان عرضه شده و روی دکههای روزنامهفروشی رفته است.
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