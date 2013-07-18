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۲۷ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۳۴

همزمان با دیدار وزیردارایی آلمان؛

برگزاری تجمع اعتراض آمیز در یونان ممنوع شد

برگزاری تجمع اعتراض آمیز در یونان ممنوع شد

پلیس یونان برگزاری هر گونه تجمع اعتراض آمیز همزمان با دیدار وزیر دارایی آلمان از یونان را ممنوع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "رویترز" ، همزمان با دیدار "ولفگانگ" وزیر دارایی آلمان از آتن برگزاری تجمعات اعتراضی در آتن پایتخت یونان از سوی پلیس این کشور ممنوع اعلام شد.

بعد از گذشت 6 سال از رکود اقتصادی در یونان و افزایش نرخ بیکاری و فقر در این کشور عضو اتحادیه اروپایی بسیاری از مردم این کشور آلمان را مسئول کاهش بودجه های عمومی این کشور می دانند و معتقدند آلمان برنامه ریاضت اقتصادی خود را به این کشور تحمیل می کند.

در طول هفته های گذشته هزاران نفر از کارگران یونانی در اعتراض به تن دادن دولت یونان به طرح های ریاضتی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به خیابان ها ریخته اند.

روزنامه چپگرای آوگی یونان با چاپ عکسی از وزیر دارایی آلمان در صفحه اول خود خطاب به او نوش: هی ولفگانگ ، مرگ به تو سلام می گوید.

 

 

کد مطلب 2099738

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