به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس احکام صادره از سوی وزیر ورزش و جوانان محمد صادق اکبری، محمد حسن نامی، علی پروین، محمد رویانیان و محمد جمشیدی به عنوان اعضای هیات مدیره پرسپولیس معرفی شدند که در این بین محمد جمشیدی ریاست هیات مدیره باشگاه پیکان را هم برعهده دارد.
محمد جمشیدی در مورد اینکه آیا انتخابش به عنوان عضو هیات مدیره پرسپولیس مشکلی در عملکردش ایجاد میکند یا خیر؟، گفت: تیم پیکان برای حضور در لیگ دسته اول فعالیت میکند و پرسپویلس لیگ برتری است اما فکر نمیکنم حضور در هیات مدیره دو باشگاه باعث اختلال کاری شود.
عضو جدید هیات مدیره باشگاه پرسپولیس و رئیس هیات مدیره باشگاه پیکان خاطرنشان کرد: تا آخرین لحظه از آقای فرهاد کاظمی حمایت میکنیم و میخواهیم با این مربی برای سومین مرتبه تیم پیکان را به لیگ برتر برسانیم.
