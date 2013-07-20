گردان اباالفضل(ع) متجاوزان را سرکوب کرد/ وضعیت حرم مطهر حضرت زینب پس از حمله تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مقامات تولیت حرم مطهر حضرت زینب (س) در گفتگو با خبرنگار پایگاه الحدث اظهار داشت: برخلاف اخبار برخی رسانه های مغرض، وضعیت حرم حضرت زینب(س) پس از حمله موشکی تروریستها کاملا آرام است.

وی تاکید کرد: این حمله موشکی به گنبد و بارگاه حرم آسیبی وارد نکرده است.

وی افزود: یک گروهک تروریستی از منطقه الحجیره دمشق اقدام به این حمله موشکی کرد که توسط یگان "ابا الفضل العباس" (ع) مورد پیگرد قرار گرفتند و سرکوب شدند.

این مقام تولیت حضرت زینب (س) همچنین با اشاره اینکه تروریستها از حرم دور هستند و توان حمله به آن را ندارند، تاکید کرد: در نتیجه برخی از این گروهکها با نزدیک شدن به این حرم مطهر اقدام به موشک پرانی می کنند.

خاطرنشان می شود تروریستها روز جمعه حرم مطهر حضرت زینب را با موشک گراد هدف قرار دادند که در نتیجه آن "انس الرومانی" مدیر اداری حرم به شهادت رسید و جمعی از زائران هم زخمی شدند.