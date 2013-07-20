ممانعت غرب از تجهیز تسلیحاتی تروریستهای تکفیری/ اذعان غربی ها به تداوم ریاست جمهوری اسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، با وجود اینکه از تصمیمات محرمانه کنفرانس موسوم به دوستان سوریه سخن به میان می رود، ولی به نظر نمی رسد که آمریکا و کشورهای غربی در وعده های خود برای تجهیز تسلیحاتی گروه موسوم به ائتلاف مخالفان دولت سوریه صادق باشند، زیرا مسئولان این کشورها بارها اعلام کرده اند که نمی توانند سلاح مورد نیاز مخالفان را تامین کنند.



جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در این راستا گفته است : ایجاد منطقه پرواز ممنوع کار آسانی نیست. از سوی دیگر مقامات دولت انگلیس نیز اعلام کردند که لندن از طرحهای تجهیز تسلیحاتی مخالفان صرف نظر کرده است.



مقامات این کشور با بیان این مطلب اذعان کرده اند: بشار اسد رئیس جمهور سوریه به مدت چند سال دیگر در پست خود باقی خواهد ماند.



از سوی دیگر لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نیز در این خصوص اظهار داشت که موضع کشورش در قبال عدم تجهیز تسلیحاتی مخالفان تغییر نکرده است.



لؤی الصافی عضو گروه موسوم به ائتلاف ملی سوریه نیز با اشاره به اینکه فهمیدن مقاصد اصلی کشورهای غربی کار دشواری است، گفت: این کشورها در آغاز تصور نمی کردند که دولت سوریه بتواند تا به امروز مقاومت کند و بر این باور بودند که آنچه در تونس و مصر رخ داد، در سوریه نیز شاهد همان رخدادها خواهند بود.



از سوی دیگر احمد العسراوی عضو هیئت هماهنگی ملی سوریه نیز در این زمینه اظهار داشت : این هیئت از آغاز به کمکهای غرب دل نبسته بود. زیرا کشورهای غربی قصد دارند دولت جدیدی را در سوریه تشکیل دهند که در آینده به آنها وابسته باشد.



صافی با بیان اینکه همه طرفها در سوریه متوجه این نکته شده اند که هدف کشورهای غربی و آمریکا کشاندن سوریه به یک جنگ فرسایشی است، افزود: در مرحله آینده برای مقابله با دولت سوریه باید به دنبال راههای دیگری باشیم.



العسراوی نیز در این زمینه اذعان کرد: اینکه غرب در تلاش است همه طرفهای درگیر در سوریه را وارد یک جنگ فرسایشی کند، یکی از نکات اساسی در جنگ سوریه است.



خاطر نشان می شود پس از پیروزیهای پیاپی ارتش سوریه در برابر تروریستهای تکفیری، شکاف عمیقی در میان آنها به وجود آمد و پس از اینکه کشورهای غربی و آمریکا نیز اعلام کردند که قصد تجهیز تسلیحاتی آنها را ندارند بر این شکاف افزوده شد.