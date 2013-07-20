تشدید تحرکات بین المللی سران مخالفان سوری/ احتمال برگزاری ژنو2 در ماه سپتامبر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الحیات امروز در گزارشی به نقل از منابع دیپلماتیک غربی در گزارشی اعلام کرد: شرایط فعلی احتمال برگزاری نشست ژنو 2 را در ماه سپتامبر آینده تقویت کرده است.

بنابراین گزارش، منابع دیپلماتیک احتمال می دهند نشست بین المللی درباره بحران سوریه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اواسط سپتامبر آینده برگزار شود و طی آن تلاشهای جدی برای تشکیل دولت انتقالی با اختیارات کامل آغاز شود.

این تحولات در حالی رخ می دهد که رایزنی های مقامات نظامی و سیاسی مخالفان سوری طی روزهای آتی وارد مرحله جدیدی می شود. بر این اساس، "احمد الجربا" رئیس جدید ائتلاف مخالفان سوری روز سه شنبه هفته جاری سف دوره ای خود را با فرانسه آغاز و بعد از آن به لندن و برلین می رود.

وی هفته آینده نیز به همراه "سلیم ادریس" رئیس ستاد مشترک گروه مسلح موسوم به ارتش آزاد به نیویورک می رود تا گزارشی را درباره اوضاع سوریه به اعضای شورای امنیت ارائه دهد. البته هدف از سفر فرمانده نظامی مخالفان سوری به آمریکا هنوز مشخص نیست.