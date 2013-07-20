مذاکرات صلح در آستانه شکست / پ ک ک به دولت ترکیه هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی پرسه، خطر شکست مذاکرات صلح پ ک ک با دولت ترکیه را تهدید می کند. بر این اساس، حزب منحله کارگران کرد ترکیه با اعلام این که این آخرین هشدار است از آنکارا خواست به منظور جلوگیری از این خطر، دست به اصلاحات سریع بزند.

این در حالی است که دولت ترکیه از اکتبر گذشته مذاکره با "عبدالله اوجالان" رهبر کردهای مخالف را آغاز کرده تا به درگیری هایی که ظرف دهه های اخیر 40 هزار کشته بر جا گذاشته پایان دهد.

به گفته منابع آگاه، در این مذاکرات دو طرف بر لزوم توقف درگیری ها به منظور ایجاد یک منطقه خودمختار در مرز شمالی عراق توافق کرده اند. مرحله بعد نیز به رسمیت شناختن حقوق کردها از جمله حق آموزش زبان کردی و لغو قانون مبارزه با تروریسم است که بر اساس آن هر گونه ارتباط با پ ک ک مجازات می شود.

این در حالی است که کردها از روند کنونی مذاکرات ناراضی بوده و خواستار بهبود شرایط اوجالان در زندان هستند.