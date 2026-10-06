به گزارش خبرنگار مهر، هادی جعفرزاده پیش از ظهر سه‌ شنبه در جلسه مناسب‌سازی سالمندان و افراد توان خواه شهرستان آستانه اشرفیه اظهار کرد: مناسب‌سازی باید با دقت، برنامه‌ریزی و نگاه کارشناسی دنبال شود تا خدمات واقعی و شایسته ای به سالمندان و افراد توان خواه ارائه شود.

معاون عمرانی برنامه ریزی فرماندار آستانه اشرفیه با بیان اینکه وضعیت مناسب‌سازی دستگاه‌ها باید به صورت جداگانه بررسی شود، گفت: هر دستگاه باید مشکلات خود را به‌طور دقیق مطرح کند و برای رفع آن‌ها از نظر کارشناسان بهره بگیرد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی گفت: هرچند بخشی از مشکلات نیازمند اعتبار است اما راهکارهایی مانند تدبیر، رایزنی و ابتکار برای حل مسائل کم‌هزینه مؤثر مورد انتظار است

جعفرزاده بر ضرورت توجه دستگاه‌های اجرایی به نیازهای سالمندان و افراد دارای معلولیت تأکید کرد و گفت: همه اقدامات مناسب‌سازی به اعتبارات سنگین نیاز ندارد و می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود، بسیاری از موانع را برطرف کرد.

وی ادامه داد:دستگاه‌ها باید از طرح مشکل تا اجرای راهکار، مسئولانه و کارشناسی عمل کنند.

معاون عمرانی و برنامه‌ریزی شهرستان آستانه اشرفیه با اشاره به اهمیت بررسی طرح‌های گذشته و پروژه‌های جدید اظهار کرد: موضوع مناسب‌سازی باید از مرحله مطالعه و طراحی در طرح‌ها لحاظ شود تا مشکلات موجود در پروژه‌های آینده تکرار نشود.

وی گفت: پارک‌های سطح شهر، ساختمان‌های اداری و سایر فضاهای عمومی نیز باید شرایط استفاده ایمن و آسان سالمندان و افراد دارای معلولیت را فراهم کنند.

جعفرزاده نقش بخش خصوصی را در این زمینه مهم دانست و گفت: واحدها و مجموعه‌های خصوصی نیز باید مناسب‌سازی را در دستور کار قرار دهند.

وی با بیان اینکه پیوست مناسب‌سازی باید در پروژه‌های در دست اقدام، به‌ویژه پروژه‌های حوزه شهری، مورد توجه قرار گیرد، افزود: اجرای هیچ طرحی بدون پیش‌بینی نیازهای افراد توان خواه پیش نرود.

معاون عمرانی و برنامه‌ریزی شهرستان آستانه اشرفیه با اشاره به وضعیت مبلمان شهری ادامه داد: مبلمان شهری در بافت شهری هنوز با نیاز سالمندان و افراد دارای معلولیت تناسب کافی ندارد و اصلاح آن به برنامه‌ریزی جدی نیازمند است.

وی تصریح کرد: مناسب‌سازی مسیرهای تردد در دهستان‌ها و مناطق روستایی باید در برنامه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

معاون عمرانی و برنامه‌ریزی شهرستان آستانه اشرفیه هدف از مناسب‌سازی فضای عمومی شهرستان را بهبود کیفیت زندگی سالمندان و افراد دارای معلولیت و فراهم کردن امکان استفاده برابر آنان از خدمات، امکانات و فضاهای عمومی بیان کرد.

وی گفت: با اجرای دقیق این اقدامات، حضور اجتماعی و دسترسی این افراد به حقوق شهروندی تقویت می‌شود.