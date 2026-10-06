به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا موسوی مشکینی در جریان بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی شهرستان ایجرود، گفت: این بازدید با هدف بررسی وضعیت آلایندگی واحدهای صنعتی، نحوه فعالیت سیستم‌های تصفیه فاضلاب، مدیریت پسماند و وضعیت فیلتراسیون خروجی‌های هوا انجام شد.

وی با اشاره به اهمیت پایش مستمر واحدهای صنعتی، افزود: توسعه صنعتی و اقتصادی استان باید در چارچوب ضوابط زیست‌محیطی و به شکل پایدار دنبال شود و فعالیت‌های اقتصادی نباید سلامت عمومی مردم و اکوسیستم‌های منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان ادامه داد: نگاه محیط زیست به صنایع، تعاملی است و در این چارچوب تلاش می‌شود ضمن حمایت از فعالیت‌های تولیدی، واحدهای صنعتی به رعایت الزامات زیست‌محیطی و کاهش آثار آلایندگی فعالیت خود ملزم شوند.

موسوی مشکینی با بیان اینکه واحدهای صنعتی به‌صورت مستمر از سوی کارشناسان پایش اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان مورد نظارت قرار می‌گیرند، تصریح کرد: صنایع ملزم به نصب و به‌روزرسانی سامانه‌های پایش لحظه‌ای (آنلاین) هستند و در صورت رعایت نکردن استانداردهای آلایندگی، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از ایجاد و گسترش آلایندگی در واحدهای صنعتی، گفت: هدف از پایش‌های زیست‌محیطی تنها شناسایی تخلف نیست، بلکه ارائه راهکارهای فنی به صنایع برای کاهش اثرات مخرب فعالیت آنها بر محیط زیست و حرکت به سمت صنعت سبز نیز دنبال می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان خاطرنشان کرد: استمرار نظارت و پایش واحدهای صنعتی، اصلاح فرآیندهای آلاینده و استفاده از تجهیزات مناسب برای کنترل خروجی‌های هوا، فاضلاب و پسماند، از الزامات فعالیت صنایع در چارچوب توسعه پایدار است.