به گزارش خبرنگار مهر، استاد بهروز راعی، هنرمند پیشکسوت و صاحب‌نام هنر قلمزنی نقش‌برجسته، پس از سال‌ها فعالیت مستمر و خلاقانه در مسیر تعالی این هنر اصیل، دار فانی را وداع گفت.

این هنرمند فقید که از پیشکسوتان عرصه قلمزنی نقش‌برجسته به شمار می‌رفت، عمر خود را با عشق و دلبستگی به هنر سپری کرد و با بهره‌گیری از دانش و مهارتی که طی سال‌ها کسب کرده بود، آثار ماندگاری را خلق نمود که حضور در نمایشگاه‌های متعدد داخلی و خارجی، بخشی از کارنامه درخشان هنری او را تشکیل می‌دهد.

استاد راعی تنها یک هنرمند نبود، بلکه معلمی متعهد و دلسوز بود که سال‌ها تجربه و دانش خود را بی‌دریغ به نسل‌های بعد منتقل کرد. فقدان چنین استادانی، تنها از دست دادن یک هنرمند نیست، بلکه خلأ بخشی از میراث زنده و سرمایه فرهنگی این سرزمین محسوب می‌شود.

نام و یاد استاد بهروز راعی و نقش‌هایی که با قلم و چکش بر سینه مس و حافظه هنر این سرزمین نشاند، همواره در تاریخ هنرهای سنتی اصفهان و شهر دهق جاودان خواهد ماند.

خبرگزاری مهر، درگذشت این هنرمند گران‌قدر را به خانواده محترم ایشان، جامعه فرهنگی و هنری استان اصفهان و به‌ویژه پیشکسوتان هنر قلمزنی تسلیت عرض کرده و برای آن مرحوم از درگاه خداوند متعال علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارد.