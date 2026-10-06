به گزارش خبرنگار مهر، احسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مردم سرخس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در نطق خود در جلسه امروز مجلس، هفته فراجا و روز روستا و عشایر را به تمامی خدمتگزاران صدیق ملت ایران تبریک گفت و اظهار کرد: امروز می‌خواهم از مردم سخن بگویم؛ مردمی که در دشوارترین شرایط پای ایران ایستاده‌اند، اما اکنون با مشکلات جدی در حوزه‌های اقتصادی، معیشتی و زیرساختی مواجه هستند.



قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه مردم ایران از ۹ اسفندماه گذشته از مهم‌ترین حافظان اقتدار و امنیت و بزرگ‌ترین حفاظت‌کنندگان از کشور بوده‌اند، افزود: تورم، کاهش قدرت خرید، مشکلات مسکن، اشتغال جوانان و هزینه‌های تولید، مسائلی نیستند که بتوان با شعار از کنار آنها عبور کرد.



نماینده مردم سرخس در مجلس ادامه داد: وقتی یک کارگر نگران تأمین هزینه‌های زندگی است، یک بازنشسته برای تأمین هزینه‌های ضروری خود با مشکل مواجه می‌شود و یک جوان تحصیل‌کرده نمی‌تواند شغل متناسب با تخصص خود پیدا کند، این مسائل صرفاً آمار و ارقام اقتصادی نیستند، بلکه مشکلات واقعی زندگی مردم هستند.



وی از دولت خواست در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، آثار تصمیمات خود بر زندگی مردم را مورد توجه قرار دهد و از تصمیمات خلق‌الساعه و تغییرات مکرر مقررات و ضوابط که موجب از بین رفتن امنیت اقتصادی می‌شود، جلوگیری کند.



قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به اقدام اخیر در فروش ۱۰ هزار دلار اسکناس به ازای هر کد ملی گفت: این اقدام در شرایطی صورت گرفته که هزاران پرونده در زمینه عدم رفع تعهد ارزی تشکیل شده و دولت برای تأمین دارو و کالاهای اساسی به منابع ارزی نیاز دارد.



وی تأکید کرد: از هر دیدگاه و با هر منطق اقتصادی، فروش ۱۰ هزار دلار اسکناس به ازای هر کد ملی امری مردود و باطل است و نتیجه آن این بوده که صف دلالان ارزی از سبزه‌میدان‌ها به پشت باجه‌های بانک‌ها منتقل شود.



عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: اگر مبنای این اقدام کنترل نرخ ارز باشد، گران‌سازی نرخ ارز در بلندمدت تمامی ظرفیت تولید داخل را به دلیل ناتوانی در تأمین نقدینگی و مواد اولیه با مشکل مواجه خواهد کرد و نتیجه‌ای جز رکود، کاهش تولید و در نهایت تعطیلی واحدهای تولیدی نخواهد داشت.



ناترازی انرژی؛ تهدیدی برای تولید و اشتغال

وی در ادامه نطق خود به موضوع ناترازی انرژی پرداخت و گفت: امروز برق و گاز فقط یک مسئله خدماتی نیست، بلکه مسئله تولید، اشتغال و امنیت اقتصادی کشور است.



قاضی‌زاده هاشمی تصریح کرد: اگر کارخانه‌ای برق نداشته باشد، واحد صنعتی از گاز محروم باشد و تولیدکننده نتواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند، نمی‌توان از او انتظار افزایش تولید داشت.



نماینده سرخس و فریمان در مجلس همچنین بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره تولید در کنار بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که محصولات با ارزش افزوده بالاتر در خود منطقه فرآوری شوند.



قاضی‌زاده هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع آب، آن را مسئله‌ای حیاتی برای شرق کشور دانست و اظهار کرد: پروژه انتقال آب دریای عمان به علل کاملاً نامعلوم، قریب دو سال است که به تعطیلی انجامیده است.



وی ادامه داد: خشکسالی و کاهش منابع آبی، امروز به یکی از مهم‌ترین تهدیدهای توسعه در شرق کشور تبدیل شده است و باید برای حل این مسئله چاره‌اندیشی جدی صورت گیرد.



وی گفت: حل مسئله باید جایگزین مسائل حاشیه‌ای شود. امروز کشور بیش از هر چیز به همدلی و کار برای حل مسائل کشور نیاز دارد. اختلاف نظر طبیعی است، اما مهم‌تر از آن، دشمن‌شناسی در میانه جنگ است. هنوز عده‌ای باور ندارند که ما در میانه یک جنگ هستیم. اختلاف سیاسی نباید باعث توقف پروژه‌ها، بلاتکلیفی سرمایه‌گذاری یا افزایش مشکلات مردم شود.