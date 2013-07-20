به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، منصور پورحیدری پیشکسوت و عضو هیات مدیره استقلال در خصوص آخرین وضعیت این تیم گفت: طبیعی است که هنوز فرصت لازم را برای هماهنگتر شدن داریم. با این حال تمرینات خیلی خوب روی نظم دنبال میشود. امسال تیم ما کمی دیر جمع شد ولی سعی کادرفنی بر این بود تا با برنامهای صحیح از فرصتی که داشتیم، استفاده کنند.
وی افزود: آن چیزی که امسال برای ما بیشتر از همه اهمیت دارد، لیگ قهرمانان آسیاست که البته تا شروع این بازیها، هم فرصت بیشتری داریم و هم چند بازی انجام میدهیم که به هماهنگیمان تا آن زمان کمک خواهد کرد.
معاونت فنی باشگاه استقلال در خصوص عملکرد استقلال در فصل نقل و انتقال اظهار کرد: نفراتی که کادرفنی نیاز داشت جذب تیم شدهاند و در کل تیم خوبی بسته شده اما امیدوارم تا این تیم هرچه زودتر به هماهنگی برسد ضمن اینکه اگر بازیکن خارجی مدنظرمان، همانی باشد که انتظار میرود میتوان گفت هیچ مشکلی برای شروع بازیها نخواهیم داشت.
پورحیدری در خصوص حضورش در هیات مدیره باشگاه اظهار داشت: به نظرم قبل از اینکه یک پیشکسوت بخواهد بیاید و به جمع اعضا اضافه شود، بایستی اول مشکلات مالی حل شوند چون نگاه من یا هر پیشکسوت دیگری روی مسائل فنی است و اینکه مثلا تیمهای پایه خروجی خوبی برای بزرگسالان داشته باشند.
وی صحبتهایش را اینگونه ادامه داد: البته جا دارد که از همین جا تشکر ویژهای هم داشته باشم از امیدوار رضایی که علت جدا شدن ایشان از جمع اعضا را نمیدانم ولی این را میدانم که خیلی زحمت کشید و هر زمان که نیاز هم بود، کنار تیم حاضر میشد.
مدیرفنی باشگاه استقلال همچنین در خصوص دیدار این تیم مقابل گسترش فولاد در هفته نخست لیگ برتر گفت: سه، چهار هفته اول برای تمام تیمها شرایط متفاوت است زیرا هنوز به هماهنگی مد نظرشان نرسیدهاند، به خصوص استقلال که دیرتر از سایر تیمها کارش را شروع کرد. با این حال فکر میکنم تجربههای تیم بزرگی چون استقلال به سراغش خواهد آمد تا این هفتههای آغازین را با موفقیت سپری کند. اگرچه که میدانم، کار خیلی سخت است چون در بازی اول باید با تیمی دیدار کنیم که تازه از لیگ یک صعود کرده و انگیزههای زیادی در زمین خودش برای بازی مقابل ما دارد.
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