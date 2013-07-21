تلفات انفجارهای عراق به 50 کشته و 150 زخمی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، منابع امنیتی عراق اعلام کردند که مناطق مختلف این کشور به ویژه بغداد شب گذشته شاهد انفجارهای متعددی بود. بر اثر این انفجارها 50 نفر کشته و 150 تن زخمی شدند.

به دلیل وخامت حال مجروحان، تلفات این انفجارها رو به افزایش است. تنها 7 خودروی بمبگذاری شده در بغداد منفجر شد که اغلب شیعیان را هدف قرار داده بود. الکراده، البیاع، الشرطه، الطوبجی و الزعفرانیه از جمله مناطقی بودند که شاهد انفجار بودند.

همچنین در استان نینوا نیز یک انفجار انتحاری یکی از مراکز نظامی جنوب شرق موصل را هدف قرار داده بود که بر اثر ان یک نفر کشته و 24 تن از جمله 7 سرباز و یک زن مجروح شدند.