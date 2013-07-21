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۳۰ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۰۲

تلفات انفجارهای عراق به 50 کشته و 150 زخمی افزایش یافت

تلفات انفجارهای عراق به 50 کشته و 150 زخمی افزایش یافت

رسانه های خارجی از افزایش تلفات انفجارهای عراق به 50 کشته و 150 زخمی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، منابع امنیتی عراق اعلام کردند که مناطق مختلف این کشور به ویژه بغداد شب گذشته شاهد انفجارهای متعددی بود. بر اثر این انفجارها 50 نفر کشته و 150 تن زخمی شدند.

به دلیل وخامت حال مجروحان، تلفات این انفجارها رو به افزایش است. تنها 7 خودروی بمبگذاری شده در بغداد منفجر شد که اغلب شیعیان را هدف قرار داده بود. الکراده، البیاع، الشرطه، الطوبجی و الزعفرانیه از جمله مناطقی بودند که شاهد انفجار بودند.

همچنین در استان نینوا نیز یک انفجار انتحاری یکی از مراکز نظامی جنوب شرق موصل را هدف قرار داده بود که بر اثر ان یک نفر کشته و 24 تن از جمله 7 سرباز و یک زن مجروح شدند.

 

کد مطلب 2101057

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