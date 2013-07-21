افزایش درآمدهای شهرداری با اجرای طرح تفصیلی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر ،علیرضا جاوید با بیان این مطلب گفت: یکی از نقاطی که در طرح تفصیلی جدید به آن توجه شده است نظم بخشی به ساخت و سازها و میزان درآمد شهرداری از محل اجرای طرح تفصیلی بر اساس ضوابط از پیش مشخص شده بود.

وی با اشاره به ضوابط ساخت و ساز در طرح جدید افزود: تراکم پایه مالی برای همه املاک شهر تهران در طرح تفصیلی 120 درصد در نظر گرفته شده است و به معنای 2.1 برابر مساحت ملک طبق سند مالک است و صرفا در مورد املاک دارای پهنه بندی مسکونی واقع در جنوب محور انقلاب این تراکم پایه مالی 180 درصد در نظر گرفته شد که 8.1 برابر مساحت ملک است.

معاون شهردار تهران خاطر نشان کرد : بر همین اساس ،در سال اول اجرای طرح تفصیلی نیز شاهد بودیم که درآمدهای شهرداری تهران نسبت به سال های قبل نه تنها کاهش نیافت بلکه با افزایش نیز روبرو بود .

جاوید با اشاره به استقبال شهروندان از اجرای طرح تفصیلی جدید و ضوابط و مقررات آن خاطر نشان کرد : در اوایل دهه 80 حدود سه درصد درآمدهای شهرداری پایدار و مابقی آن ناپایدار و متکی به ساخت و سازهای پراکنده در سطح شهربود ، اما در سال ها ی اخیر با اقدامات خوبی که انجام شده ، سهم درآمدهای پایدار شهرداری بسیار افزایش یافته و رشد نسبی درآمدهای پایدار شهرداری به درآمدهای ناپایدار رشد صعودی بوده است .

به گفته معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، جذب درآمدهای پایدار برای شهرداری طی سال های اخیر از موضوعات مهمی بوده که با فعالیت های انجام شده ، توفیقات خوبی در این زمینه کسب شده است .