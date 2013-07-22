500 راس گوسفند مسرقه در اخترآباد ملارد کشف شد

روح الله حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با گزارش یکی از اهالی روستای گمرگان از توابع بخش اخترآباد شهرستان ملارد مبنی بر مفقود شدن 500 راس گوسفند، ماموران انتظامی کلانتری اخترآباد به آدرس مذکور اعزام شده و به بررسی موضوع پرداختند.

این مسئول عنوان کرد: ماموران انتظامی پس از بررسی منطقه و گشت زنی در حوالی، سرانجام 200 راس از گوسفندان مفقود شده را در نزدیکی روستای مذکور پیدا کردند، با گسترش حیطه گشت زنی پس از ساعتها جستجو، 300 راس دیگر در روستای مجاور به نام احمدآباد کشف شد.

نگهداری گوسفندان مسروقه در قلعه مخروبه/ حال چوپان وخیم است

وی ادامه داد: این گوسفندان در قلعه مخروبه ای توسط سارقان مخفی شده بودند که پس از کشف آنها، ماموران به سرنشینان یک خودروی 206 که مشغول پرسه زنی در حوالی قلعه بود، مضنون شده و با اخذ دستور از قاضی کشیک اقدام به دستگیری این افراد کردند.

دادستان ملارد افزود: چوپان این گوسفندان نیز در جریان درگیری با سارقان و ممانعت از سرقت گوسفندان، دچار جراحاتی شده است که به دلیل وخامت حال در بیمارستان بستری شده است، لذا چهره نگاری و شناسایی سارقان در دست انجام است، احشام کشف شده نیز به صاحبانش تحویل داده شد.

کشف 8.6 کیلوگرم تریاک از یک منزل مسکونی

حسین زاده در بخش دیگری از سخنان خود از کشف مقادیری مواد مخدر در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: با انجام عملیات اطلاعاتی و تحقیقاتی پلیس، ماموران کلاتنری 15 طلائیه از وجود یک واحد مسکونی که تبدیل به محل توزیع مواد مخدر شده است، آگاه شدند.

این مسئول گفت: در این راستا ماموران خواستار صدور دستور قضایی از سوی دادستانی برای بازرسی از محل مذکور شدند که پس از اخذ این دستور، با بازرسی از منزل مسکونی موفق به کشف و ضبط هشت کیلو و 600 گرم مواد مخدر از نوع تریاک شدند.

وی متذکر شد: همچنین دو متهم نیز در جریان این بازرسی دستگیر شدند و با ارسال پرونده به شعبه چهارم دادیاری، رسیدگی به این موضوع و انجام عملیات برای شناسایی و دستگیری سایر متهمان پرونده در دستور کار قرار گرفت.